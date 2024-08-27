Загадочные погребальные дома в Норвегии: почему там не было захоронений?

В Норвегии найдены древние погребальные сооружения

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

В центральной Норвегии, в деревне Виньеёра, проведенные археологические раскопки раскрыли тайны трех погребальных сооружений эпохи железного века и века викингов, сообщает Medieval Archaeology.

Фото: Viking Arms and Armor by Helgi Halldórsson, CC BY-SA 2.0

Эти дома, датируемые периодом с 450 по 950 годы н. э., оказались уникальными по сравнению с другими подобными строениями в Скандинавии. В отличие от типичных погребальных домов, здесь не было найдено следов постоянного захоронения. Археологи предположили, что эти дома использовались для проведения ритуалов и хранения тел перед погребением, что подтверждается наличием дверей и входов, которые свидетельствуют о частых посещениях живыми. Также была обнаружена утоптанная почва, что указывает на активное использование этих пространств.

Останки лошади и следы костей животных предполагают возможное проведение жертвенных ритуалов, таких как blót. В то же время исследователи подчеркивают важность дальнейшего изучения этих домов, чтобы более точно понять их функции и связь с курганами.

Погребальные дома в Норвегии остаются загадкой, требующей дополнительных исследований для полного понимания их роли в древнескандинавских ритуалах и традициях.

Уточнения

Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.

Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII—XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.