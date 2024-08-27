Тайны древних вирусов: как ледники раскрывают секреты прошлого

Учёные обнаружили 1700 древних вирусов в леднике Гулия

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, проведенное учеными из Университета штата Огайо, выявило важную связь между древними вирусами, замороженными в ледниках, и изменениями климата на Земле.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Изучение ледяных кернов, добытых из ледника Гулия на Тибетском нагорье, позволило микробиологам реконструировать фрагменты вирусной ДНК, что привело к идентификации около 1 700 видов вирусов, большинство из которых ранее не были известны науке. Эти древние вирусы, которые когда-то заражали микробов, играли ключевую роль в адаптации своих хозяев к экстремальным климатическим изменениям, происходившим на протяжении тысячелетий, сообщает Nature Geoscience.

Важно отметить, что эти вирусы не представляют угрозы для современного человечества, так как их активность ограничивается прошлым. Однако исследование показало, что вирусы оказывали значительное влияние на их хозяев, помогая им выживать в условиях резких климатических сдвигов. Вскоре исследователи смогли установить, что некоторые из вирусов могли быть перенесены на ледник из других регионов, таких как Арктика и Ближний Восток.

Это открытие подчеркивает важность дальнейшего изучения вирусов, чтобы лучше понять, как они могут повлиять на экосистемы в условиях глобального потепления.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.