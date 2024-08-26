Технологии инопланетных цивилизаций: что ищут астрономы в далёких галактиках?

SETI ищет признаки внеземных цивилизаций в далёких галактиках

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследовательский проект, организованный Институтом SETI, исследовательским центром SETI в Беркли и Международным центром радиоастрономических исследований, использует Murchison Widefield Array (MWA) в Западной Австралии для поиска признаков инопланетных технологий за пределами нашей галактики.

Фото: NASA by Tea Temim, PDM

Под руководством доктора Ченоа Тремблей и профессора Стивена Тингая, исследование стало первым в своем роде, сосредоточившись на низких радиочастотах (100 МГц) для охвата около 2800 галактик за одно наблюдение. Это новаторский подход, выходящий за пределы традиционных исследований, которые обычно сосредоточены на сигналах внутри нашей галактики.

Целью проекта является обнаружение техносигнатур — признаков технологий, созданных более развитыми цивилизациями, чем наша. Для этого необходимо наличие технологий, способных использовать энергию целого солнца или нескольких звезд. Исследование, хотя и не выявило никаких техносигнатур, уже стало значительным шагом вперед. Оно предоставило ценные данные, которые помогут сфокусировать будущие поиски и использовать уникальные возможности MWA и других телескопов.

Работа также подчеркнула важность международного сотрудничества и применения передовых технологий для расширения наших знаний о Вселенной.

Уточнения

Проект SETI (англ. SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence) — общее название проектов и мероприятий по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт.

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.