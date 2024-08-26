Синоптик рассказал, какая погода установится в Москве в последнюю неделю лета

Синоптик спрогнозировал погоду в последнюю неделю лета в Москве и Московской области

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов объяснил, чего ждать от последней недели уходящего лета.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Синоптик рассказал, что в последнюю неделю августа погода порадует москвичей жарой до 30 градусов.

Ранее сообщалось, когда заканчивается сезон пляжного отдыха в Сочи.

Он отметил, что неделя с 26 августа по 1 сентября будет последней жаркой неделей, однако тепло ещё не уйдёт в первых числах осени.

"Неделя с 2 сентября будет очень тёплой. Воздух будет прогреваться не до 30, а всего до 25 градусов", — цитирует слова метеоролога "Вечерняя Москва".

Эксперт не исключил непродолжительные осадки. Солнечная погода, по его словам, будет преобладать.