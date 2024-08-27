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Невесомость и сон: учёные выяснили, почему космонавты испытывают проблемы с отдыхом

Как гравитация влияет на сон: результаты эксперимента французских учёных
1:16
Наука

Французские исследователи провели детальный анализ влияния отсутствия гравитации и различных гравитационных условий на процесс сна.

Как гравитация влияет на сон: результаты эксперимента французских учёных
Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

Исследование, результаты которого были опубликованы в Journal of Sleep Research, показало, что человеческий организм сталкивается с серьезными трудностями при попытке восстановиться в условиях, отличных от земных. Оказалось, что вне привычной гравитационной среды наш сон теряет качество и становится менее восстанавливающим.

Эксперимент длился с осени 2022 года до весны следующего года. В нем участвовали добровольцы, которые совершали серию параболических полетов, имитирующих невесомость. Во время полетов они носили специальные браслеты-актиграфы, регистрирующие движения и качество сна. Анализ собранных данных показал, что после полетов качество сна значительно ухудшалось: участники чаще просыпались и испытывали большие трудности с засыпанием, чем до начала эксперимента.

Несмотря на это, сами участники отмечали, что тренировки в условиях невесомости приносили им удовлетворение, а проблем со сном они не испытывали.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам

Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas — «тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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