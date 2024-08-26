Исследование выявило связь между использованием цифровых устройств и риском сердечно-сосудистых заболеваний

Исследование: цифровая зависимость сокращает жизнь

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Профессор Джейсон Нагата выразил серьёзные опасения по поводу влияния длительного использования цифровых устройств на физическую активность и циркадные ритмы, что, по его мнению, может привести к долгосрочным негативным последствиям для здоровья.

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Исследование, проводившееся на протяжении трёх десятилетий под руководством специалистов из Калифорнийского университета, показало тревожные результаты: постоянное использование мобильных телефонов и других цифровых устройств связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у молодёжи.

На протяжении исследования, начатого ещё в 1985 году, было изучено здоровье 4 тысяч молодых людей. В ходе анализа выявлено, что каждый дополнительный час, проведённый в Интернете в возрасте 20 лет, значительно снижает вероятность дожить до 60 лет, особенно среди мужчин. Риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается в среднем на 32% за каждый час, проведённый перед экраном. В частности, вероятность развития ишемической болезни сердца возрастает на 55%, а риск инсульта — на 58%.

Эксперты настоятельно рекомендуют ограничивать время взаимодействия с электронными устройствами до двух часов в день, особенно избегая их использования перед сном. Важно уделять больше времени живому общению и физической активности, что может существенно улучшить самочувствие, повысить уровень удовлетворенности жизнью и укрепить ощущение контроля над собственным временем.

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В 21 веке именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.