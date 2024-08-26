Раскрыты удручающие перспективы для пользователей Telegram: Дуров сольёт всё

Эксперт Артимович признал бесполезным удаление чувствительной информации из Telegram

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Российским чиновникам пришло поручение удалить служебные переписки в Telegram, сообщила в воскресенье "База". Издание пояснило, что французские спецслужбы намерены добиться от арестованного основателя мессенджера Павла Дурова доступа к информации, связанной с попавшими под санкции компаниями и лицами.

Фото: commons.wikimedia. org by lises Hernandez Pino, CC BY 2.0

По мнению специалиста по информационной безопасности Дмитрия Артимовича, уже поздно принимать меры по защите чувствительной информации, попавшей в телеграм.

"Если он изначально всё сливает, то, я думаю, уже бесполезно", — объяснил эксперт "Правде.Ру".

Он уверен, что Дуров изначально сотрудничал со спецслужбами. "Я считаю, что Telegram — русский, он с русскими спецслужбами сотрудничает. Почему такой интерес проявляют? Скорее всего, изначально его и финансировали русские спецслужбы через какие-нибудь подставные фонды", — предположил собеседник издания.

В качестве аргумента в пользу этой точки зрения он напомнил о безуспешных попытках Роскомнадзора заблокировать Telegram. По словам Артимовича, для этого достаточно было направить Google Play и App Store требование удалить соответствующее приложение.

"Они его направили специально неправильное и кривое, и на самом деле Telegram тогда, когда всякие разборки с блокировками были, из Store не удалили. Хотя десятки других приложений по требованию Роскомнадзора удаляли спокойно. Но при этом Роскомнадзор на весь мир блокировал Telegram. То есть это прямо спектакль был. Вот конкретно спектакль, который раскрутил Telegram, хотя он ничем не отличается от сотни других мессенджеров, которые вы можете скачать и пользоваться. Единственная заслуга у него только в том, что его якобы блокировали", — заметил специалист.

"Скорее всего, он находится под контролем русских. А сейчас я не знаю, что там с Дуровым происходит и зачем он полетел туда. Может, захотел стать гражданином Запада, сейчас передаст доступы от Telegram западным спецслужбам, пошлёт русских. Кто его знает?" — заключил Дмитрий Артимович.

Уточнения

Арест основателя соцсети ВКонтакте и кроссплатформенного мессенджера Telegram, — интернет-предпринимателя Павла Дурова произошёл 24 августа 2024 года в Париже около 8 часов вечера по UTC+1, когда он вышел из своего частного самолёта на взлётной полосе в аэропорту Ле Бурже.