Изучены чувствительные к инфракрасным лучам антенны комаров для поиска жертв по тепловому излучению

Учёные из Санта-Барбары нашли у комаров усики для поиска жертвы по ИК-излучению

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре нашли у комаров усики для поиска жертвы по инфракрасному излучению и изучили их работу. Результаты исследования изложены в Nature.

Фото: E. A. Goeldi (1905) Os Mosquitos no Pará. Memorias do Museu Goeldi by Emil August Goeldi, PDM

Ставшие объектом изучения комары-переносчики опасных инфекций Aedes aegypti используют несколько органов чувств для поиска жертв, пояснил постдокторант Авинаш Чандел. "Сюда входят CO 2 из нашего выдыхаемого воздуха, запахи, зрение, [конвективное] тепло от нашей кожи и влажность от наших тел", — уточнил он.

Но каждый из этих способов имеет свои недостатки. Зрение у насекомых плохое, определению запахов и тепла мешает ветер.

ИК-излучение этих минусов лишено. Эксперименты показали, что комары ощущают его на расстоянии до 70 см от источника. Но к поиску жертвы оно их мотивирует только при наличии других стимулов.

По мнению одного из авторов исследования Николаса ДеБобьена, именно поэтому до сих пор не была доказана роль ИК-излучения в атаках комаров — из-за неправильной методологии экспериментов.

В качестве детектора работают специальные нейроны с температурно-чувствительным белком TRPA1 на кончиках комариных усиков. Учёные убедились в этом, оторвав у комаров эти "датчики" — бедолаги "ослепли" в ИК-диапазоне.

Комариные антенны имеют конструкцию типа "штырь в ямке" для защиты от кондуктивного и конвективного тепла, чтобы реагировать только на инфракрасное излучение.

"Несмотря на свой крошечный размер, комары ответственны за большее количество человеческих смертей, чем любые другие животные. Наше исследование расширяет понимание того, как комары нападают на людей, и открывает новые возможности для контроля передачи заболеваний, переносимых комарами", — заключил ДеБобьен.