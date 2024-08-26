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Авиакомпания Lufthansa нашла научный способ экономить топливо

Boeing 777-200ER от Lufthansa получили покрытие, имитирующее кожу акулы
1:07
Наука

Авиакомпания Lufthansa выбрала инновационный подход к экономии топлива, используя высокие технологии. Она начала оснащение своих самолетов специальным покрытием AeroSHARK, которое снижает сопротивление воздушного потока.

Boeing 777-200ER от Lufthansa получили покрытие, имитирующее кожу акулы
Фото: flickr.com by Kiefer, CC BY-SA 2.0

Первые четыре самолета, получившие это покрытие, — модели Boeing 777-200ER. Покрытие охватывает 830 квадратных метров фюзеляжа и гондол двигателей и имитирует структуру кожи акулы. Эта рифленая поверхность, с размером элементов всего в 50 микрон, способствует снижению трения, минимизируя турбулентность в пограничном воздушном слое.

Идея заимствования структуры кожи акулы не случайна. В природе такая поверхность помогает акуле снижать сопротивление воды, что позволяет ей передвигаться быстрее и с меньшими затратами энергии. В авиации эффект пока менее заметен — всего 1% экономии топлива за рейс, но на масштабах массовых авиаперевозок этот процент превращается в значительную экономию.

Уточнения

Deutsche Lufthansa AG, более известная как Lufthansa («Люфтганза») — национальный авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Air Lines и Austrian Airlines.

Фюзеля́ж (фр. fuselage, от fuseau — веретено) — корпус летательного аппарата. Связывает между собой консоли крыла, оперение и (иногда) шасси.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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