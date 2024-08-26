Гиганты прошлого оставили нам ключ к разгадке древнего континента

Учёные подтвердили древнюю связь между Африкой и Южной Америкой

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда ученых под руководством палеонтолога Луиса Л. Джейкобса из Южного методистского университета сделала удивительное открытие: следы динозавров раннего мелового периода, найденные в Бразилии и Камеруне, совпадают по возрасту и форме, несмотря на разделяющие их 6000 километров.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz, CC BY-SA 3.0

Эти следы указывают на то, что около 120 миллионов лет назад динозавры могли свободно пересекать границу между двумя континентами, когда они еще были частью одного суперконтинента Гондвана.

Открытие предполагает, что до того, как Африка и Южная Америка окончательно разделились, их тектонические плиты оставались соединенными в области, где сейчас находится северо-восточная Бразилия и побережье Камеруна. В этой зоне динозавры могли перемещаться через древние речные долины, которые позже стали разломами, и оставлять свои следы в иле и грязи.

Найденные следы, преимущественно оставленные трехпалыми тероподами, дают уникальное представление о том, как выглядела жизнь на Земле задолго до того, как образовался Южный Атлантический океан.

Эти следы были зафиксированы в отложениях древних рек и озер, которые сейчас содержат также ископаемую пыльцу, подтверждающую возраст находок.

Уточнения

Диноза́вры — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового периодов.

Камеру́н — государство в западной части Центральной Африки, на юго-западе омываемое водами залива Бонни (часть Гвинейского залива Атлантического океана). Столица Камеруна — Яунде.