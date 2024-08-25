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Вес не уходит, а здоровье страдает: опасность интервального голодания

Учёные обнаружили опасные последствия интервального голодания
1:47
Наука

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса провели масштабное исследование, чтобы изучить влияние интервального голодания на здоровье и вес человека.

Учёные обнаружили опасные последствия интервального голодания
Фото: Freepik by freepik, PDM

В эксперименте участвовали более 40 человек с ожирением и преддиабетом, которых разделили на две группы: одну с обычным графиком приема пищи, другую — с практикой интервального голодания, когда промежутки между приемами пищи значительно увеличены. В ходе эксперимента, который длился 12 недель, обе группы потребляли одинаковое количество калорий, но распределяли их в разное время дня.

Результаты показали, что интервальное голодание не привело к значительному снижению веса по сравнению с обычным питанием. Участники обеих групп потеряли примерно одинаковое количество килограммов, что ставит под сомнение эффективность метода для похудения. Более того, у тех, кто практиковал интервальное голодание, были выявлены серьезные побочные эффекты. Диета негативно сказалась на состоянии сосудов и сердца, а также привела к нарушению работы кишечника при переходе к обычному питанию. Наиболее тревожным стало то, что эксперименты на животных показали повышенный риск развития онкологии кишечника при резком прекращении интервального голодания.

Таким образом, распространенное убеждение о пользе отказа от еды после шести вечера теряет свою актуальность. Важнее всего контролировать общее количество потребляемых калорий, а не строгое соблюдение временных рамок. Однако стоит учитывать возможные риски, связанные с резким изменением режима питания, особенно для сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта.

Уточнения

Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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