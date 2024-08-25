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Душа существует: что об этом говорят наука и философия?

Наука и философия сходятся во взглядах на природу души
1:33
Наука

Рассуждения о природе души и жизни после смерти продолжают оставаться одной из самых загадочных тем в жизни человека.

Наука и философия сходятся во взглядах на природу души
Фото: Freepik by freepik, PDM

В прошлом наука и религия имели кардинально разные взгляды на этот вопрос, но сегодня их позиции стали ближе. Современные ученые все чаще задаются вопросом о существовании души после смерти, рассматривая ее как нечто реальное, даже если пока не до конца понятное. Душа, если ее считать средоточием наших эмоций и мыслей, действительно существует, хоть и не ясно, в какой форме.

Например, академик Вернадский говорил о ноосфере — информационной оболочке Земли, где сохраняются все достижения человечества. Этот взгляд предполагает, что мысли и идеи материальны, что поддерживает теорию о том, что материя и энергия не исчезают, а лишь меняют форму, сообщает Planet Today.

Многочисленные свидетельства врачей-реаниматологов подтверждают необычные переживания людей, переживших клиническую смерть. Некоторые из них, будучи в бессознательном состоянии, наблюдали за происходящим вокруг, слышали разговоры врачей или даже "посещали" родной дом. Эти переживания часто изменяют людей, делая их более доброжелательными и открытыми. Восточные философы утверждают, что душа умершего находит новое тело, подходящее ей по ряду параметров, в то время как христианская традиция говорит о вечной жизни души.

Уточнения

Душа́ — сверхъестественная нематериальная бессмертная субстанция, придающая целостность и непрерывность индивидуальному существованию, в которой выражена божественная природа и сущность человека, его личность, дающая начало и обуславливающая его жизнь, способность ощущения, мышления, сознания, чувств и воли.

Влади́мир Ива́нович Верна́дский (28 февраля [12 марта] 1863, Санкт-Петербург — 6 января 1945[…], Москва) — российский, украинский и советский учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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