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Революционное решение проблемы: крокодилы против тростниковых жаб

Зоологи успешно протестировали способ защиты австралийских крокодилов от токсичных жаб
2:27
Наука » Экология » Природа

В Австралии нашли способ защитить пресноводных крокодилов от ядовитых тростниковых жаб.

Зоологи успешно протестировали способ защиты австралийских крокодилов от токсичных жаб
Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, CC BY-SA 2.0

Эти жабы, которые стали настоящим бедствием для австралийских узкорылых крокодилов, обитающих в пресных водоемах на севере страны, наносят серьёзный ущерб местной фауне. Учёные нашли метод, который может помочь крокодилам избежать опасного контакта с этим инвазивным видом.

Тростниковая жаба (Rhinella marina), одна из крупнейших жаб в мире, достигающая 25-27 сантиметров в длину, была завезена в Австралию в 30-х годах XX века для борьбы с вредителями сахарного тростника. Однако из-за сильнодействующего яда она быстро распространилась по континенту и теперь угрожает местным экосистемам.

Австралийские узкорылые крокодилы (Crocodylus johnstoni) особенно пострадали от токсичных жаб. Попытки съесть этих амфибий привели к резкому сокращению их численности в ряде рек тропической Австралии, где в некоторых местах уменьшение численности превышает 70%. Потеря этих хищников угрожает нарушить баланс в экосистеме.

Учитывая сложность контроля распространения тростниковых жаб, ученые из Университета Маккуори, совместно с рейнджерами из коренного народа бунуба и природоохранными службами, разработали план, чтобы научить крокодилов избегать ядовитых жаб. Их стратегия включала создание условно-рефлекторного отвращения у рептилий к тростниковым жабам.

В 2019–2022 годах была проведена серия экспериментов, в которых использовали специально подготовленные приманки с хлоридом лития, вызывающим тошноту. Тушки жаб, лишенные внутренних органов и ядовитых частей, а также контрольные приманки из мяса курицы, были размещены в местах обитания крокодилов. Использование фотоловушек помогло отслеживать поведение крокодилов.

Результаты показали, что крокодилы быстро научились избегать приманок с ядом. В местах, где проводились эксперименты, их смертность в сезоны нашествия тростниковых жаб существенно снизилась по сравнению с контрольными участками.

Этот метод может стать эффективным средством защиты популяций пресноводных крокодилов и помочь сохранить экосистему Австралии.

Уточнения

Африканский узкорылый крокодил (Mecistops cataphractus, syn. Crocodylus cataphractus) — пресмыкающееся семейства настоящих крокодилов. Один из четырёх видов африканских крокодилов. В результате последних данных исследования ДНК выделяется в род Mecistops; к этому же роду относят также вид Mecistops leptorhynchus, ранее рассматривавшийся как конспецифичный с африканским узкорылым крокодилом.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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