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Попугаи разговаривают на диалектах: открытия учёных из США

У попугаев обнаружены территориальные диалекты
3:01
Наука

Территориальные диалекты — это вариации языка, которые зависят от географического положения. Выяснилось, что они характерны не только для людей, но и для птиц. В США учёные исследовали крики коста-риканских попугаев и обнаружили, что их звуки зависят от места обитания и изменяются со временем. Это касается не только инстинктивных сигналов, которые помогают находить партнеров или защищать территорию, но и так называемого "разговорного языка".

У попугаев обнаружены территориальные диалекты
Фото: commons.wikimedia.org by Derek Ramsey, CC BY-SA 2.5

Исследования звуков, издаваемых птицами, помогают глубже понять их голосовые аппараты, системы коммуникации и культуру. Например, недавние работы показали, что генетические факторы, влияющие на темп и ритм птичьего пения, связаны с человеческой речью и ее нарушениями.

Специалисты из Питтсбургского университета и Университета штата Нью-Мексико (оба в США) наблюдали за общением попугаев в Коста-Рике в течение 22 лет. Они не только выявили различные варианты криков в зависимости от местности, но и заметили их изменение со временем. Результаты были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

Учеными были исследованы желтошейные амазоны (Amazona auropalliata), крупные попугаи, которые образуют долговременные пары и живут большими стаями. В их "лексиконе" присутствуют как "программированные" природой песни (для поиска партнера и защиты территории), так и контактные крики, которые можно сравнить с разговорным языком.

Территориальные различия, подобные региональным диалектам человеческого языка, были обнаружены в системе контактных криков. В 1994 году ученые выделили три типа сигналов: северный, южный и никарагуанский. В течение почти десяти лет изменения не происходили, но к 2016 году ситуация изменилась.

Границы между северным и южным диалектами размылись, появились гибридные формы криков, и стало больше попугаев, использующих элементы обоих диалектов.

Предположительно, эти изменения связаны с уменьшением численности желтошейных амазонов из-за вырубки лесов. Изменение социальной структуры популяций могло способствовать более активному заимствованию диалектов друг друга, чтобы поддерживать связь с большим числом сородичей.

Авторы исследования отметили, что их находки предоставляют новые данные о развитии, передаче и изменении культурных аспектов не только у людей, но и у других видов. Будущие наблюдения помогут выяснить, как утрата "культурной информации" влияет на биологическое разнообразие. Учёные считают, что разгадка языковой эволюции у животных может быть ключом к сохранению разнообразных форм жизни на Земле.

Уточнения

Желтошейный амазон (лат. Amazona auropalliata) — птица семейства попугаевых. Распространён от Юго-Западной Мексики до Коста-Рики. Из амазонов это самый способный к разговорной речи попугай. Очень привязчив к человеку, довольно быстро становится ручным.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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