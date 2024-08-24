Мир на пороге бананового апокалипсиса: грибок Fusarium угрожает глобальной продовольственной безопасности

Бананы на грани исчезновения из-за смертельного заболевания

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, предупреждает о возможной угрозе для мировой банановой индустрии из-за заболевания, вызванного грибком Fusarium oxysporum f.sp. cubense.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg

Этот грибок приводит к гниению плодов и уже заразил популярный сорт бананов Кавендиш. Ранее аналогичный грибок уничтожил сорт Гро Мишель в 50-х годах. Однако новый грибок отличается своим механизмом воздействия, что делает его борьбу с ним особенно сложной.

Профессор Ли-Джун Ма из Массачусетса отмечает, что учёные активно разрабатывают методы борьбы с этим заболеванием, чтобы предотвратить "банановый апокалипсис", который грозит всему миру.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Панамская болезнь (или фузариозное увядание) — это болезнь, поражающая растения рода банан (Musa). Это болезнь увядания, вызываемая грибком Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc). Возбудитель устойчив к известным фунгицидам, и борьба с ним ограничивается фитосанитарными мерами.