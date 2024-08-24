Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие гели для душа лучше не использовать?
Nature: обнаружены нейроны, отвечающие за обучение и запоминание предметов
И не забудьте помыть: как подготовить машину к осени?
Секреты сбора урожая фасоли: когда правильно снимать плоды для разных целей
Как приготовить картофельные шарики по простому рецепту
Врач Мартынов: ожирение может спровоцировать инсульт
Как происходит старение кожи и как с ним бороться с помощью косметики?
Тренер рассказал, можно ли накачать спину на турнике
Врач Карабиненко: лечение антибиотиками должно проходить под контролем специалиста

Мир на пороге бананового апокалипсиса: грибок Fusarium угрожает глобальной продовольственной безопасности

Бананы на грани исчезновения из-за смертельного заболевания
0:48
Наука

Исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, предупреждает о возможной угрозе для мировой банановой индустрии из-за заболевания, вызванного грибком Fusarium oxysporum f.sp. cubense.

Бананы на грани исчезновения из-за смертельного заболевания
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg

Этот грибок приводит к гниению плодов и уже заразил популярный сорт бананов Кавендиш. Ранее аналогичный грибок уничтожил сорт Гро Мишель в 50-х годах. Однако новый грибок отличается своим механизмом воздействия, что делает его борьбу с ним особенно сложной.

Профессор Ли-Джун Ма из Массачусетса отмечает, что учёные активно разрабатывают методы борьбы с этим заболеванием, чтобы предотвратить "банановый апокалипсис", который грозит всему миру.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Панамская болезнь (или фузариозное увядание) — это болезнь, поражающая растения рода банан (Musa). Это болезнь увядания, вызываемая грибком Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc). Возбудитель устойчив к известным фунгицидам, и борьба с ним ограничивается фитосанитарными мерами.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В США прогнозируют рост производства в Росси самого опасного истребителя

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.

В США прогнозируют наращивание производства самого опасного истребителя ВС РФ
Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам
Лёгкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
На Покровском направлении Красный Яр и Крутой Яр перешли под контроль России Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Фигуристка Трусова рассказала о церемонии бракосочетания
Куриная печень, тушённая в сметане с лучком: безумно вкусно с пюре, макаронами или рисом
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Последние материалы
Какие гели для душа лучше не использовать?
Nature: обнаружены нейроны, отвечающие за обучение и запоминание предметов
И не забудьте помыть: как подготовить машину к осени?
Секреты сбора урожая фасоли: когда правильно снимать плоды для разных целей
Как приготовить картофельные шарики по простому рецепту
Бананы на грани исчезновения из-за смертельного заболевания
Врач Мартынов: ожирение может спровоцировать инсульт
Как происходит старение кожи и как с ним бороться с помощью косметики?
Тренер рассказал, можно ли накачать спину на турнике
Врач Карабиненко: лечение антибиотиками должно проходить под контролем специалиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.