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Проекте J595 или Джарвис из Marvel: Apple готовит прорывную технологию умного дома

Apple создает домашнюю руку-помощника
2:12
Наука

Apple активно работает над новым устройством, которое, по мнению компании, имеет огромный потенциал и может открыть новые горизонты на рынке робототехники. Этот проект, известный под кодовым названием J595, был задуман еще в 2022 году, однако активная фаза разработки началась относительно недавно.

Apple создает домашнюю руку-помощника
Фото: flickr.com by Brandon Daniel, CC BY-SA 2.0

Для реализации амбициозной идеи была собрана команда из нескольких сотен специалистов, которую возглавил Кевин Линч, ранее руководивший неудачным проектом по созданию беспилотного автомобиля Apple. Тем не менее, проект J595 пользуется поддержкой на самом высоком уровне — его курируют генеральный директор Apple Тим Кук и глава отдела аппаратного обеспечения Джон Тернус.

Главная цель проекта — найти физическое воплощение для платформы Apple Intelligence и закрепиться на рынке робототехники, который пока остается для компании неизведанной территорией. Первым продуктом, возможно, станет роботизированная стойка — многофункциональный настольный манипулятор, предназначенный для управления устройствами из экосистемы "умного дома".

Однако практическая ценность новинки вызывает некоторые вопросы. Манипулятор, по сути, крепит планшет, напоминающий iPad, и перемещает его, чтобы обеспечить удобство пользователя. Это устройство скорее выглядит как демонстрация технологий, поскольку будет поддерживать голосовые команды, управляться через Siri и выполнять различные задачи в рамках экосистемы Apple. Если проект будет успешным, Apple сможет развиваться в направлении создания других устройств для "умного дома", которые будут интегрированы в единую систему.

Предполагается, что первый прототип устройства Apple презентует в период между 2026 и 2027 годами. Компания прилагает усилия, чтобы удержать цену на уровне $1000, поскольку более высокая стоимость может значительно снизить коммерческую привлекательность этого роботизированного манипулятора.

Уточнения

Apple — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния.

Домашняя автоматизация (англ. home automation), или умный дом (англ. smart house) — система домашних устройств, способных выполнять действия и решать определённые повседневные задачи без участия человека. Наиболее распространённые примеры автоматических действий в «умном доме» — автоматическое включение и выключение света, автоматическая коррекция работы отопительной системы или кондиционера и автоматическое уведомление о вторжении, возгорании или протечке воды. Домашняя автоматизация рассматривается как частный случай интернета вещей, она включает доступные через интернет домашние устройства, в то время как интернет вещей включает любые связанные через интернет устройства в принципе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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