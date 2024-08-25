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Детище Маска для фронта и перестрелок: Cybertruck превратили в бронавтомобиль

Archimedes Defense создала бронеавтомобиль на базе Cybertruck
2:04
Наука

В Интернете активно обсуждают новую линейку автомобилей под названием Cybertruck Sting, которая является результатом сотрудничества двух компаний — Archimedes Defense и Unplugged Performance.

Archimedes Defense создала бронеавтомобиль на базе Cybertruck
Фото: Wikipedia by Lcaa9, CC BY-SA 4.0

Первая компания специализируется на разработке силовых установок и генераторов для государственных и военных нужд, тогда как вторая занимается модернизацией автомобилей Tesla для различных заказчиков, включая правительственные учреждения и полицию.

Главным элементом новой серии стала установка Drive G125, способная работать на различных видах топлива, включая реактивное. Эта установка предназначена для зарядки батареи Cybertruck и значительно увеличивает дальность хода электромобиля, позволяя ему проехать до 1100 километров на одном заряде. В модели Sting Baja также предусмотрены новый обвес и облегчённый кузов, придающий автомобилю более утончённый вид. В версии Overland акцент сделан на улучшении внедорожных характеристик, включая защиту днища, модернизированную подвеску, усиленные стальные бамперы и специальные амортизаторы.

Модификация Sting Protector превращает стандартный Cybertruck в полноценный бронированный автомобиль, способный защитить водителя и пассажиров не только от посторонних взглядов, но и от обстрела калибром 7,62 мм, используемым в штурмовых винтовках. Еще более мощную защиту предлагает версия Sting APC, являющаяся настоящим бронетранспортёром, способным выдерживать прямые попадания из крупнокалиберного пулемета.

Первая партия Cybertruck Sting будет поставляться без установки Drive G125, которая станет доступна лишь в 2025 году. Стоимость этих автомобилей пока не разглашается, окончательная цена будет зависеть от требований клиента и обсуждаться индивидуально.

Уточнения

Tesla Cybertruck — электромобиль-пикап в стиле киберпанк (индустриальная эстетика), который выпускает компания Tesla. Заявленная грузоподъёмность — порядка 1,6 тонны. В зависимости от модели на одном заряде пикап должен проезжать до 500 миль (около 804 км).

Бронетранспортёр (бронированный транспортёр, БТР) — бронированная транспортно-боевая машина (транспортёр) для транспортировки личного состава (стрелков, пехотинцев) и их материальных средств к месту выполнения боевой задачи и эвакуации раненых и поражённых с поля боя.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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