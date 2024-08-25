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Разрубило корабль напополам: ВМС США испытали новейшую противокарабельную бомбу

ВМС США испытали новую противокорабельную бомбу Quicksink
1:52
Наука

ВМС США продемонстрировали эффективность новой планирующей противокорабельной бомбы Quicksink, представив видео, в котором судно-мишень было уничтожено ударом под днище, что привело к его мгновенному разлому на две части.

ВМС США испытали новую противокорабельную бомбу Quicksink
Фото: National Archives and Records Administration by Lt. Mitchell, U.S.Navy, PDM

Современные системы вооружения характеризуются высокой точностью, что позволяет наносить значительный урон даже небольшими зарядами. Для сравнения, во времена Второй мировой войны для уничтожения морских целей требовались масштабные артиллерийские обстрелы и ковровые бомбардировки.

Противокорабельное вооружение также не осталось в стороне от прогресса. На протяжении длительного времени на вооружении ВМС США находились торпеды Type 46, стоимостью $1,2 млн, с фугасной боевой частью весом 44 кг, которые также детонировали под днищем кораблей. Однако эти торпеды сильно устарели. Основная проблема заключается в том, что запуск торпеды с подводной лодки моментально демаскирует ее местоположение, делая субмарину легкой целью для противолодочных средств.

Инженеры ВВС США решили использовать подход, применяемый российскими коллегами, и оснастили бомбу JDAM планирующим модулем. В результате появилась высокоточная противокорабельная бомба Quicksink, стоимостью всего $300 000.

Несмотря на многочисленные преимущества Quicksink, у нее есть и существенный недостаток — ограниченный радиус действия в 75 км, что делает её носитель уязвимым перед корабельными системами ПВО. Однако разработчики уверяют, что эти бомбы будут доставляться исключительно самолетами-невидимками, что значительно снижает риск их перехвата.

Уточнения

Военно-морские силы США ВМС США (англ. United States Navy, USN) — один из видов вооружённых сил США. ВМС США являются мировым лидером по количеству авианосцев: по состоянию на январь 2019 года, 11 авианосцев находится в строю (10 авианосных ударных групп).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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