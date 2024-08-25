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Старый враг готовит удар по бананам: грибковая инфекция фузариозного увядания набирает обороты

Фузариозное увядание вновь угражает бананам
1:26
Наука

Фузариозное увядание, опасная грибковая инфекция, которая уже вызвала массовые вспышки в 50-х и 60-х годах прошлого века, вновь представляет серьёзную угрозу для банановых плантаций.

Фузариозное увядание вновь угражает бананам
Фото: creativecommons.org by Steve Hopson, CC BY-SA 2.5

Этот агрессивный патоген Fusarium oxysporum поражает банановые деревья, выделяя оксид азота, который действует как яд, приводя к гибели растений. В прошлом грибок уже уничтожил популярный сорт бананов Gros Michel, что вызвало серьёзные экономические последствия.

Исследователи из Массачусетского университета тщательно изучили геном Fusarium oxysporum и сделали важное открытие: они выяснили, что можно эффективно бороться с инфекцией, подавляя ген, ответственный за производство вредного азотистого соединения. Это открытие предоставляет новые возможности для контроля над распространением этого опасного грибка.

Среди факторов, способствующих распространению заболевания, учёные также выделяют склонность фермеров к выращиванию монокультур. Специалисты рекомендуют потребителям приобретать бананы различных сортов, чтобы стимулировать фермеров к диверсификации своих плантаций. Фузариозное увядание настолько разрушительно, что способно уничтожить целые гектары банановых деревьев за короткий срок, что делает проблему ещё более актуальной.

Уточнения

Бана́н (лат Músa) — род многолетних травянистых растений семейства Банановые (Musaceae), наибольшее видовое разнообразие которых наблюдается в тропиках Юго-Восточной Азии и, в частности, на Малайском архипелаге. Бананами также называют плоды этих растений, употребляемые в пищу. В настоящее время различные сорта банана райского (Musa ×paradisiaca) — стерильного триплоидного культигена (гибридного вида, не встречающегося в дикой природе), созданного на основе нескольких видов рода, — широко культивируются в тропических странах и для многих из них являются важнейшей статьёй экспорта. В ряде регионов банан является одной из важнейших выращиваемых культур, уступая лишь рису, пшенице и кукурузе. Согласно данным Продовольственной организации ООН за 2012 год, по количеству собранного урожая бананы находятся на двенадцатом месте среди выращиваемых культур, ежегодно в мире собирают около 102 млн тонн бананов.

Фузариоз — заболевание растений (культурных и дикорастущих), вызываемое грибами рода Fusarium.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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