Ум мировых ученых в авиапромышленности: в ЮУрГУ создали инновационный сплав

Интернациональные ученые из ЮУрГУ создали инновационный авиационный сплав

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Развитие авиационной отрасли невозможно без создания новых материалов, и их разработка становится значительно эффективнее, когда в процесс вовлечены специалисты из разных стран.

Фото: Flickr by DearEdward from New York, NY, USA, CC BY 2.0

Ярким примером такого сотрудничества является работа ученых из России, Ирана, Великобритании и ОАЭ, объединивших свои усилия на базе Южно-Уральского государственного университета для создания инновационного сплава, предназначенного для авиации и машиностроения.

Старший научный сотрудник ЮУрГУ Маджид Насери отметил, что международной команде удалось не только смоделировать, но и подтвердить высокую износостойкость сплава, состоящего из железа, никеля, хрома, ниобия и марганца. Комбинирование этих элементов и сохранение их лучших свойств в одном материале оказалось сложной задачей. В результате оптимальное соотношение компонентов было определено следующим образом: железо и никель составляют 65% состава, хром — 15%, марганец — 10%, а оставшиеся 10% приходятся на ниобий.

Этот уникальный сплав найдет применение в авиационной и машиностроительной отраслях, где особенно востребованы материалы, способные выдерживать агрессивные среды и экстремально высокие температуры.

Уточнения

Федера́льное госуда́рственное автономное образова́тельное учрежде́ние вы́сшего образова́ния «Ю́жно-Ура́льский госуда́рственный университе́т (национа́льный иссле́довательский университе́т)» — государственное высшее учебное заведение в Челябинске, основанное в 1943 году, и на сегодняшний день являющееся самым крупным заведением в Челябинской области. Структура университета включает в себя 15 высших школ, институтов и факультетов, включая факультет предвузовской подготовки и факультет военного обучения, а сам университет имеет три филиала за пределами Челябинска — в Златоусте, Миассе, Нижневартовске. С 2010 года университет имеет статус национального исследовательского университета, а с 2021 года ЮУрГУ стал участником программы «Приоритет-2030», призванной повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций.

Авиацио́нная промы́шленность — отрасль промышленности, в которой осуществляются разработка, производство, испытания, ремонт и утилизация авиационной техники.