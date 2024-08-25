Закат криптомайнинга или затишье: майининг теряет доходность

JPMorgan заявил о падении доходности майнинга

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Аналитики JPMorgan провели исследование современного состояния майнинга криптовалют и пришли к выводу, что в настоящее время это занятие утратило свою прежнюю доходность.

Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

Специалисты обратили внимание на то, что стоимость использования вычислительных мощностей, необходимых для добычи биткоина, теперь перевешивает его рыночную стоимость.

Основой для этих выводов стал анализ так называемого "хэшрейта". В текущих условиях майнерам требуются значительные вычислительные ресурсы для подбора нужных хеш-кодов, необходимых для получения биткоинов. Летнее падение стоимости биткоина привело к значительному увеличению хэшрейта, что, в свою очередь, вызвало снижение рыночной капитализации криптовалюты на 18%.

Сравнивая с декабрем 2022 года, можно отметить, что стоимость хеширования биткоина упала на треть. Ситуацию усугубляет и недавнее заявление МВФ, в котором обсуждается возможное повышение стоимости электроэнергии для майнеров на 85%. Такие меры направлены на снижение негативных последствий от энергоемкого процесса майнинга. В совокупности эти факторы приводят к тому, что эксперты сходятся во мнении: сейчас крайне неблагоприятное время для тех, кто занимается добычей биткоина.

Уточнения

JPMorgan — американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира, с центром управления в Нью-Йорке, район Манхэттен. Совет по финансовой стабильности (FSB) признал JPMorgan Chase & Co важнейшим финансовым конгломератом мира, в списке глобально системно значимых банков мира занимает первое место. Как крупнейший инвестиционный банк в мире и крупнейший коммерческий банк в США, входит в «большую четвёрку» банков США, наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Основными направлениями деятельности являются инвестиционный банкинг, финансовые услуги частным лицам и малому бизнесу, коммерческий банкинг, проведение финансовых транзакций и управление активами. Является одним из крупнейших депозитарных банков и инвестиционных банков в мире.

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Майнинг также добыча— деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение за счёт новых (эмитированных) единиц криптовалюты и/или комиссионных сборов. Обычно майнинг сводится к серии вычислений с перебором параметров для нахождения хеша с заданными свойствами. Разные криптовалюты используют разные модели вычислений, но они всегда достаточно длительны по времени для нахождения приемлемого варианта и быстры для проверки найденного решения.