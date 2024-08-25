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Бесполезность помощник похудения: биологи нашли новый ключ к сбросу веса

Ученые нашли новый способ похудения с помощью жировых клеток
2:00
Наука

Группа ученых из ETH Zurich выявила новый тип бежевых жировых клеток, которые, как оказалось, не приносят заметной пользы организму. Бежевые жировые клетки представляют собой промежуточный тип между белыми и бурыми клетками.

Ученые нашли новый способ похудения с помощью жировых клеток
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

В то время как белые клетки накапливают энергию, бурые активно сжигают её для обогрева тела. Бежевые клетки могут выполнять обе эти функции, но новый подвид действует весьма неэффективно.

За выработку тепла в жировых клетках отвечает белок UCP1, который находится между внутренней и внешней мембранами митохондрий. Этот белок создает каналы в мембранах, через которые проходят протоны, вызывая трение и выделение тепла. Однако UCP1 имеется только у половины людей, и до недавнего времени функция клеток, лишенных этого белка, оставалась загадкой.

Теперь ученым удалось частично разгадать эту тайну — выяснилось, что бежевые жировые клетки без UCP1 запускают замкнутые биохимические процессы. Один из таких процессов включает расщепление жиров на жирные кислоты с последующей их переработкой обратно в жиры. Другой процесс связан с преобразованием креатина в креатинфосфат и обратно. Эти реакции происходят настолько быстро, что организм не успевает использовать полученные вещества, хотя и расходует на это энергию. Это напоминает бег на месте — много усилий, но без видимого результата.

Есть предположение, что эти "неэффективные" бежевые жировые клетки могут быть предназначены для избавления организма от избытка энергии без вреда для него. Если это подтвердится, перед учеными откроются новые перспективы — они смогут изучить эти механизмы и, возможно, научатся контролировать их, что в будущем может привести к созданию безопасных методов для борьбы с лишним весом.

Уточнения

Адипоци́т — основной тип клеток, из которых, в основном, состоит жировая ткань. Адипоциты представляют собой округлые клетки, содержащие одну или несколько жировых капель в цитоплазме. В зависимости от принадлежности к белой или бурой жировой ткани адипоциты делят на белые и бурые, которые отличаются морфологически и функционально. Белые адипоциты участвуют в жировом обмене, обладают способностью накапливать триглицериды и другие липиды, которые в дальнейшем используются организмом для выработки энергии, продуцируют ряд гормонов (лептин, адипонектин, резистин и другие), бурые адипоциты осуществляют термогенез.

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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