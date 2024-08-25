Самая быстрая зарядка: Realme реализовали сверхбыструю зарядку для телефона

Компания Realme получила признание за разработку инновационной технологии сверхбыстрой зарядки, которая позволяет полностью зарядить смартфон всего за 4,5 минуты.
Этот впечатляющий результат был достигнут благодаря не только высокой мощности зарядного устройства, которая составляет 320 Вт, но и усовершенствованной конструкции аккумулятора, обеспечивающей на 10% больше мощности по сравнению с традиционными батареями.
Зарядный адаптер, названный "Pocket Cannon", привлекает внимание своей исключительной плотностью энергии — 3,3 Вт на кубический сантиметр. Он совместим с несколькими популярными стандартами быстрой зарядки, включая UFCS, SuperVOOC и PD. В режиме одновременной зарядки адаптер способен выдавать до 150 Вт для смартфонов и до 65 Вт для портативных компьютеров. Более того, адаптер оснащен трансформатором с воздушным зазором, который может отключить подачу высокого напряжения при обнаружении любых неисправностей в цепи.
В Китае наблюдается активная гонка среди производителей за увеличение скорости зарядки устройств. Однако серийные технологии обычно уступают демонстрационным образцам по скорости и мощности. Это, вероятно, связано с тем, что более быстрые зарядные технологии могут привести к перегреву и сокращению срока службы батарей, а также увеличить стоимость устройств.
Realme — китайская компания, основанная Скай Ли в 2018 году.
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