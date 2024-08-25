Самая быстрая зарядка: Realme реализовали сверхбыструю зарядку для телефона

Realme побила рекорды в технологии сверхбыстрой зарядки

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Realme получила признание за разработку инновационной технологии сверхбыстрой зарядки, которая позволяет полностью зарядить смартфон всего за 4,5 минуты.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Этот впечатляющий результат был достигнут благодаря не только высокой мощности зарядного устройства, которая составляет 320 Вт, но и усовершенствованной конструкции аккумулятора, обеспечивающей на 10% больше мощности по сравнению с традиционными батареями.

Зарядный адаптер, названный "Pocket Cannon", привлекает внимание своей исключительной плотностью энергии — 3,3 Вт на кубический сантиметр. Он совместим с несколькими популярными стандартами быстрой зарядки, включая UFCS, SuperVOOC и PD. В режиме одновременной зарядки адаптер способен выдавать до 150 Вт для смартфонов и до 65 Вт для портативных компьютеров. Более того, адаптер оснащен трансформатором с воздушным зазором, который может отключить подачу высокого напряжения при обнаружении любых неисправностей в цепи.

В Китае наблюдается активная гонка среди производителей за увеличение скорости зарядки устройств. Однако серийные технологии обычно уступают демонстрационным образцам по скорости и мощности. Это, вероятно, связано с тем, что более быстрые зарядные технологии могут привести к перегреву и сокращению срока службы батарей, а также увеличить стоимость устройств.

Уточнения

Realme — китайская компания, основанная Скай Ли в 2018 году.

Электри́чество — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов.