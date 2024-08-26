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Цена господства на суше: как у позвоночных произошла утрата способности регенерации

Почему наземные животные не могут восстанавливать утраченные части тела
2:51
Наука

Перемещение позвоночных из воды на сушу стало одним из ключевых событий в истории биосферы, но оно привело и к негативным последствиям. В новой работе учёные выяснили, что утрата способности к регенерации у рептилий, птиц и млекопитающих стала своеобразной ценой за адаптацию к наземной жизни.

Почему наземные животные не могут восстанавливать утраченные части тела
Фото: flickr.com by Brian Gratwicke, CC BY 2.0

Долгое время вся жизнь на Земле была ограничена водной средой. Лишь в палеозое начали появляться первые растения, грибы и беспозвоночные, которые осваивали сушу. Хордовые, предшественники современных позвоночных, вышли на сушу позже, когда экосистемы уже были частично сформированы. Одним из таких первопроходцев был тиктаалик — древнее существо, находившееся на грани между рыбами и амфибиями.

Позже позвоночные стали доминирующими обитателями суши. От первых амфибий произошли рептилии, затем млекопитающие и птицы. Однако эта эволюционная успешность сопровождалась потерей способности восстанавливать утраченные части тела, что свойственно большинству наземных позвоночных.

В то время как рыбы и амфибии демонстрируют удивительные способности к регенерации, такие как восстановление конечностей, сердца и даже мозга, у рептилий, птиц и млекопитающих такие способности значительно ограничены. Исключение составляют лишь немногие виды, например, ящерицы, которые могут регенерировать хвост. Но в целом, наземные амниоты (рептилии, птицы и млекопитающие) утратили способность к полноценной регенерации.

Исследователи из ИБХ РАН и РНИМУ выявили, что причиной утраты регенеративных способностей стало усложнение физиологических процессов, таких как усиление иммунитета, ороговение кожи, переход к теплокровности и увеличение размеров тела. Эти изменения привели к утрате множества генов и регуляторных элементов ДНК, которые играли ключевую роль в регенерации.

Интересно, что позвоночные утратили свои способности к восстановлению задолго до того, как их геномы потеряли необходимые для этого гены. Примерно 150 таких генов у рыб и амфибий активны на начальной стадии регенерации, сразу после травмы. Их утрата у высших позвоночных, включая человека, не оказала фатального влияния на выживаемость, поскольку они не играют ключевой роли в эмбриональном развитии.

Статья также подчеркивает, что восстановление утраченной конечности у человека может стать возможным с помощью тканевой инженерии. Для этого сначала нужно создать эмбриональный зачаток конечности, который впоследствии может вырасти в полноценный орган.

Уточнения

Регенера́ция (лат. regeneratio – восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы. Регенерацией также называется восстановление целого организма из его искусственно отделённого фрагмента (например, восстановление гидры из небольшого фрагмента тела или диссоциированных клеток).

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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