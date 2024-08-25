Когда сказка стала былью: общественный центр в Танзании напечатают на 3D-принтере

В Танзании напечатают общественный центр из местного грунта на 3D-принтере

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

В Танзании успешно объединили передовые технологии и традиционные методы строительства. Компания Hassell разработала новую технологию 3D-печати, в которой вместо привычного бетона используется смесь, приготовленная на основе местного грунта.

Фото: deezmaker.com by Deezmaker, PDM

Первым проектом, где будет применена эта инновация, станет здание общественного центра под названием Hope Village.

Центр планируют возвести на востоке страны, и он будет предназначен для девочек из семей с низким доходом, нуждающихся в жилье, образовании и профессиональных навыках. Руководитель проекта от компании Hassell, Марк Лафнан, подчеркнул, что компания стремится создать гостеприимное пространство, которое станет не только местом обучения для девочек, но и точкой притяжения для всего местного сообщества. Ожидается, что открытие такого центра станет значимым событием для региона.

Для работы промышленного 3D-принтера WASP будет использоваться смесь, включающая грунт, добытый в пределах 25 километров от стройплощадки, а также рисовую шелуху, солому и известь. Из этой смеси будут построены стены здания. Хотя они не будут выполнять несущую функцию, для повышения прочности их укрепят проволочной сеткой. Основную нагрузку возьмёт на себя центральная стальная балка, а для удешевления строительства крышу покроют листами гофрированного железа.

Уточнения

Танза́ния — государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе с Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, а на юге с Замбией, Малави и Мозамбиком. Восточной границей является Индийский океан.

3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке. Обычно использует метод послойного нанесения материала, однако существуют и методы непрерывного формирования детали в объёме жидкого фотополимера, при которых деталь не делится на слои, а формируется целиком. 3D-печать относится к классу аддитивных технологий и обычно применяется для задач быстрого прототипирования, но в редких случаях может применяться для мелкосерийного производства конечной продукции.