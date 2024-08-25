Когда сказка стала былью: общественный центр в Танзании напечатают на 3D-принтере

В Танзании успешно объединили передовые технологии и традиционные методы строительства. Компания Hassell разработала новую технологию 3D-печати, в которой вместо привычного бетона используется смесь, приготовленная на основе местного грунта.
Первым проектом, где будет применена эта инновация, станет здание общественного центра под названием Hope Village.
Центр планируют возвести на востоке страны, и он будет предназначен для девочек из семей с низким доходом, нуждающихся в жилье, образовании и профессиональных навыках. Руководитель проекта от компании Hassell, Марк Лафнан, подчеркнул, что компания стремится создать гостеприимное пространство, которое станет не только местом обучения для девочек, но и точкой притяжения для всего местного сообщества. Ожидается, что открытие такого центра станет значимым событием для региона.
Для работы промышленного 3D-принтера WASP будет использоваться смесь, включающая грунт, добытый в пределах 25 километров от стройплощадки, а также рисовую шелуху, солому и известь. Из этой смеси будут построены стены здания. Хотя они не будут выполнять несущую функцию, для повышения прочности их укрепят проволочной сеткой. Основную нагрузку возьмёт на себя центральная стальная балка, а для удешевления строительства крышу покроют листами гофрированного железа.
Танза́ния — государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе с Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, а на юге с Замбией, Малави и Мозамбиком. Восточной границей является Индийский океан.
3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке. Обычно использует метод послойного нанесения материала, однако существуют и методы непрерывного формирования детали в объёме жидкого фотополимера, при которых деталь не делится на слои, а формируется целиком. 3D-печать относится к классу аддитивных технологий и обычно применяется для задач быстрого прототипирования, но в редких случаях может применяться для мелкосерийного производства конечной продукции.
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