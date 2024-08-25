ИИ на службе медицины: ученые научили искусственный интеллект определять заболевания по языку

Ученые научили ИИ определять заболевания по языку

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Технологического университета Ирака совместно с коллегами из Университета Южной Австралии создали инновационную технологию, позволяющую диагностировать распространенные болезни, анализируя внешний вид и форму языка человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Этот метод, который врачи используют на протяжении тысячелетий, теперь осваивает искусственный интеллект, внедренный в мобильное приложение.

В нормальном состоянии язык человека имеет розовый цвет, симметричную форму и легкий белый налет. Однако при различных заболеваниях его внешний вид изменяется: при диабете язык приобретает желтоватый оттенок, фиолетовый цвет может сигнализировать о проблемах с желудочно-кишечным трактом или сосудами, а жирный налет может указывать на онкологические заболевания. Белый язык может свидетельствовать об анемии, а насыщенно-красный — о вирусных инфекциях, включая COVID-19. Существует множество других факторов, по которым можно определить заболевания на ранних стадиях, просто взглянув на язык.

Используемый искусственный интеллект был обучен на базе данных, включающей 5260 подтвержденных случаев различных заболеваний. Алгоритмы ИИ сопоставляют визуальные признаки языка с возможными патологиями.

Диагностика осуществляется с помощью камеры, которая должна находиться на расстоянии 20 см от языка, что исключает необходимость прямого контакта и делает процесс абсолютно безопасным. В ходе экспериментов точность определения диагноза достигла 98%. Хотя такая технология не предназначена для назначения лечения, она существенно ускоряет процесс диагностики и облегчает работу врачей.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Это область исследований в области компьютерных наук, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение, позволяющие машинам воспринимать окружающую среду и использовать обучение и интеллект для выполнения действий, которые максимально увеличивают их шансы на достижение поставленных целей. Такие машины можно назвать искусственным интеллектом.

Вирусные заболевания — инфекционные болезни и опухоли, вызываемые значительной частью вирусов. Общие закономерности вирусных инфекций соответствуют наблюдаемым при любом инфекционном процессе. Главная особенность — цитотропизм и облигатный внутриклеточный паразитизм вирусов, что делает их во всех отношениях (метаболически, энергетически и экологически) зависимыми от клетки-хозяина.