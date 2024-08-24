Оптимальная защита от космического излучения: результаты исследований на Марсе

Ученые протестировали материалы для защиты от космических лучей на Марсе

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых из Греции и США определила материалы, которые могут защитить участников миссий на Марсе от вредного космического излучения. Исследование опубликовано в научном журнале The European Physical Journal Plus (TEPJP).

Фото: Роскосмос is licensed under public domain

Марс, в отличие от Земли, не имеет плотной атмосферы и магнитного поля, что делает его поверхность уязвимой для опасных уровней радиации. Это представляет серьёзную угрозу для людей, исследующих Красную планету.

Чтобы найти подходящие материалы для защиты, учёные использовали компьютерное моделирование, тестируя экранирующие свойства различных стандартных и новых материалов в условиях, имитирующих марсианскую среду. В моделировании были использованы реальные данные, собранные марсоходом NASA Curiosity.

Результаты исследования показали, что лучшей защитой от космических лучей обладают композиты на основе пластика, резины и синтетических волокон. Также было обнаружено, что марсианский реголит способен поглощать некоторое количество излучения, что делает его полезным ресурсом для строительства защитных сооружений.

Кроме того, учёные обнаружили, что алюминий, в сочетании с материалами с низким атомным числом, может эффективно использоваться для создания защитных экранов.

"Мы специально испытали несколько материалов в условиях, имитирующих марсианскую среду, что позволяет нам напрямую применить результаты в будущих миссиях и оптимизировать сочетание современных материалов с природными ресурсами, доступными на Марсе", — отметили авторы исследования.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.