Покрывшееся пятнами Солнце перешло в созвездие Льва

Московский планетарий показал новые пятна на Солнце

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

10 августа Солнце перешло в созвездие Льва и останется в нём до конца месяца, сообщили в Московском планетарии.

Фото: Московский планетарий by Никита Шаморгин, PDM

Склонение нашей звезды неуклонно уменьшается, а вместе с ним — и долгота дня, и полуденная высота светила, которая на широте Москвы снизится к концу месяца до 42 градусов.

Наряду с остальными летними месяцами, август благоприятен для наблюдения Солнца в Северном полушарии Земли. Пятнами и другими образованиями на поверхности дневного светила можно любоваться в телескоп или бинокль и даже невооружённым глазом, если пятна достаточно крупные, но только через фильтр.

Сообщение проиллюстрировано новым фото Солнца, снятым научным сотрудником Малой обсерватории Московского планетария Никитой Шаморгиным.