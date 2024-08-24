Покрывшееся пятнами Солнце перешло в созвездие Льва

10 августа Солнце перешло в созвездие Льва и останется в нём до конца месяца, сообщили в Московском планетарии.
Склонение нашей звезды неуклонно уменьшается, а вместе с ним — и долгота дня, и полуденная высота светила, которая на широте Москвы снизится к концу месяца до 42 градусов.
Наряду с остальными летними месяцами, август благоприятен для наблюдения Солнца в Северном полушарии Земли. Пятнами и другими образованиями на поверхности дневного светила можно любоваться в телескоп или бинокль и даже невооружённым глазом, если пятна достаточно крупные, но только через фильтр.
Сообщение проиллюстрировано новым фото Солнца, снятым научным сотрудником Малой обсерватории Московского планетария Никитой Шаморгиным.
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