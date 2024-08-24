Учёные облучили крыс космическими лучами — и получили неожиданный результат

Радиация делает крыс активными и любопытными, установили в Институте Сербского

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Кратковременное воздействие ионизирующего излучения делает крыс активными и любопытными, показал эксперимент в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Его результаты увидели свет в журнале International Journal of Molecular Sciences.

Фото: Wikimedia Commons by Anna Marchenkova, CC BY 4.0

Учёные взялись облучать крыс радиацией для оценки способности будущих космонавтов переносить длительные полёты далеко за пределы магнитосферы Земли (более 70 тысяч километров).

Лабораторных животных разделили на две контрольные и две экспериментальные группы, и последних 24 часа облучали γ-квантами в дозе 400 мГр и потоком высокоэнергетических ядер углерода-12 до 140 мГр — суммарно это больше, чем за год набирает космонавт на МКС.

Облучённые крысы стали на 56% активнее и на 95% любопытнее; кроме того, у них выросла концентрация нейротрофинов в сенсомоторной коре — возможно, для её защиты, хотя в этом плане могло сработать увеличение двигательной активности. Изменения поведения начались на третий день после облучения и сохранялись на протяжении семи месяцев.

"Хотя в условиях космоса мы наблюдаем уменьшение объёма всех структур мозга, кроме сенсомоторной коры, есть предположение, что эти изменения происходят из-за микрогравитации, а не воздействия ионизирующих излучений. Космическое излучение вероятно, не обязательно влечет за собой функциональные нарушения центральной нервной системы. Более того, нам удалось открыть феномен развития нейронов, вызванный радиационным излучением. Возможно, этот феномен может быть использован как физиотерапевтический подход в лечении некоторых заболеваний центральной нервной системы: болезни Паркинсона, инсульта, эпилепсии и других", — пояснил старший научный сотрудник лаборатории психофармакологии НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Виктор Кохан.