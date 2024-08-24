Учёные открыли нового родственника тираннозавра в Кыргызстане

Палеонтологи обнаружили новый вид теропода в Кыргызстане

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Палеонтологи завершили анализ окаменелых останков динозавра, найденных в 2006 году в Балабансайской формации в западном Кыргызстане кыргызским палеонтологом Айзеком Бакировым.

Фото: commons.wikimedia.org by Elekes Andor, CC BY-SA 4.0

Результаты позволили идентифицировать новый вид динозавра, названного Alpkarakush kyrgyzicus, который относился к тероподам — группе хищных динозавров, известных своими крупными размерами и плотоядным образом жизни. Этот новый вид оказался дальним родственником тираннозавра и принадлежал к кладе метриакантозавридов, крупных хищников, ранее известных из ископаемых остатков Восточной Азии.

Исследования показали, что останки датируются примерно 165 млн лет назад и состоят из черепных костей, спинных и тазовых позвонков, фрагментов плечевого пояса и передних конечностей, а также почти полного тазового пояса и задних конечностей. Одной из самых ярких анатомических особенностей Alpkarakush является необычная "бровная" кость, вероятно, поддерживавшая рог на заглазничной кости, сообщает Хайтек.

Помимо большого экземпляра, был найден и меньший, что позволило ученым сделать вывод о том, что кости могут принадлежать взрослой особи и детенышу, возможно, родителю и ребенку. Это открытие имеет большое значение для понимания миграции и распространения теропод, которые, как предполагается, возникли в Юго-Восточной Азии и затем распространились через Центральную Азию и Европу.

Находка Alpkarakush является первым случаем обнаружения тероподового динозавра в Кыргызстане и помогает заполнить пробелы в палеонтологической летописи Центральной Азии, где до этого момента не было найдено крупных хищных динозавров.

Уточнения

Кыргызста́н — государство в Центральной Азии, расположенное в западной и центральной части горной системы Тянь-Шань и на Памиро-Алае.

Диноза́вры — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового периодов.