Синтетические волокна и реголит помогут построить город на Марсе к 2117 году

Выявлены материалы, способные защитить от радиации на Марсе

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из разных стран открыли, что определенные материалы, такие как некоторые виды пластика, резины, синтетических волокон и даже марсианский реголит, способны эффективно защищать астронавтов от вредного космического излучения на Марсе.

Фото: ESO by G. Hudepohl, CC BY 4.0

Эти материалы могут сыграть ключевую роль в создании безопасных условий для длительных миссий на Красную планету, где отсутствует плотная атмосфера и магнитное поле, аналогичные земным. Астронавты на Марсе подвергаются опасному уровню радиации, что делает разработку надежной защиты критически важной задачей для будущего освоения космоса, сообщает The European Physical Journal Plus.

Используя компьютерное моделирование, ученые протестировали различные материалы в условиях, имитирующих радиационную среду Марса. Они установили, что композитные материалы, такие как пластик, резина и синтетические волокна, а также марсианский грунт (реголит), могут эффективно экранировать космическую радиацию. Дополнительно, было выяснено, что алюминий, широко применяемый в космических конструкциях, в сочетании с материалами с низким атомным числом также предоставляет защиту.

Эти результаты подтверждаются реальными данными, полученными с марсохода Curiosity, что делает их особенно ценными для будущих марсианских миссий. Прорыв в области радиационной защиты способствует повышению безопасности астронавтов и приближает человечество к осуществлению амбициозных планов, таких как создание постоянных баз на Марсе и реализация проекта ОАЭ "Марс 2117", цель которого — построить город на Красной планете к 2117 году.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиация) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.