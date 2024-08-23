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Загадка таинственного скелета в Чили раскрыта: инопланетяне ни при чём

Опровергнута версия об инопланетном происхождении скелета из Чили
1:21
Наука

Ученые долгое время исследовали таинственные останки, обнаруженные в пустыне Чили, которые вызвали оживленные дебаты в научных кругах, сообщает Livescience.

Опровергнута версия об инопланетном происхождении скелета из Чили
Фото: Openverse by p_a_h, CC BY 2.0

Найденный скелет удивлял своей необычной структурой: удлиненный череп с глубокими глазницами напоминал не человеческие, а инопланетные формы. Этот факт породил гипотезу о внеземном происхождении тела. Однако в ходе детального генетического анализа, проведенного в несколько этапов, исследователи установили, что останки принадлежат человеку, а необычную форму черепа объясняют редкими генетическими мутациями.

Из-за засушливого климата пустыни тело хорошо сохранилось и мумифицировалось. Ученые установили, что останкам около сорока лет, а принадлежали они ребенку 6-8 лет, девочке, родившейся значительно раньше срока. Исследования показали наличие множества генетических аномалий, которые привели к преждевременному сращиванию костей, что объясняет столь малый рост — всего пятнадцать сантиметров — и заметные деформации скелета.

Таким образом, эта находка, несмотря на свою необычность, не является доказательством внеземной жизни, а лишь редким примером серьезных генетических нарушений у человека.

Уточнения

Чи́ли — государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами.

Мумифика́ция — процесс создания мумии из тела умершего человека (или животного). При определённом стечении обстоятельств данный процесс может происходить естественным путём, без вмешательства человека. В последнем случае все внутренние органы остаются на месте.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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