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Эксперты раскрыли правду о состоянии мировых запасов рыбы

Учёные выявили угрозу исчезновения мировых популяций рыбы
1:21
Наука

Новое исследование, проведенное австралийскими научными институтами, выявило тревожные тенденции в состоянии рыбных запасов мирового океана.

Учёные выявили угрозу исчезновения мировых популяций рыбы
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, PDM

Согласно результатам исследования, даже те научные рекомендации, которые были основой для установления квот на вылов рыбы, оказались слишком оптимистичными. Эксперты, такие как Райнер Фрезе из Центра океанических исследований имени Гельмгольца и Дэниел Поли из Университета Британской Колумбии, утверждают, что существующие модели оценки запасов слишком сложны и не всегда учитывают важные экологические принципы. Они призывают к использованию более простых, но точных моделей, а также к более консервативным оценкам, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение рыбных запасов, сообщает Science.

Исследование показало, что многие рыбные популяции уже находятся на грани исчезновения из-за перелова, а в некоторых случаях научные данные ошибочно показывали их восстановление, хотя на самом деле запасы продолжали сокращаться.

Призывая к пересмотру подходов, исследователи предлагают использовать экологически чистые орудия лова, уменьшить вылов кормовой рыбы и создать защищенные зоны для обеспечения устойчивости экосистемы.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом. Рыбы характеризуются жаберным дыханием на всех этапах постэмбрионального развития организма.

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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