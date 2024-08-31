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Будущее без Y-хромосомы: сможет ли человечество адаптироваться

Ученые: Y-хромосома может исчезнуть через миллион лет
2:11
Наука

Учёные предупреждают, что Y-хромосома, определяющая пол у мужчин и многих животных, может исчезнуть через миллион лет, что поставит под угрозу выживание видов. Однако два вида крыс уже адаптировались и продолжают существовать без этой хромосомы.

Ученые: Y-хромосома может исчезнуть через миллион лет
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

Исследования показали, что колючие крысы развили новый ген, который заменяет Y-хромосому. Обычно у млекопитающих система полового определения устроена так: у самок две X-хромосомы, а у самцов — одна X и одна Y. Y-хромосома содержит всего 55 генов, в то время как X-хромосома содержит более 900. Основной половой ген SRY активирует другие гены, ответственные за развитие мужских половых органов.

Интересно, что у австралийского утконоса половые хромосомы отличаются, и у него XY-система была изначально одной хромосомой. За последние 166 миллионов лет Y-хромосома утратила значительное количество генов, и, если тенденция продолжится, её полное исчезновение может произойти через 11 миллионов лет.

Хотя некоторые виды крыс уже утратили Y-хромосому, у них по-прежнему функционирует X-хромосома. У колючих крыс учёные обнаружили генетическую последовательность, которая активирует SOX9 — критически важный ген для полового определения, даже без участия SRY. Это открытие вызывает вопросы о будущем и возможных альтернативных механизмах определения пола у человека.

Без Y-хромосомы человечество может оказаться под угрозой исчезновения. Однако существует вероятность появления нового гена, который сможет заменить Y-хромосому. Это может привести к значительным изменениям в механизмах определения пола, что, в свою очередь, неизбежно повлияет на общество и его структуру. Если ничего не изменится, через миллионы лет земляне могут стать совершенно иными, и пол будет определяться новыми, пока неизвестными способами.

Уточнения

Y-хромосо́ма — одна из двух половых хромосом в системе хромосомного определения пола XY, которая встречается у многих животных, в том числе у большинства млекопитающих, включая человека. У млекопитающих содержит ген SRY, определяющий мужской пол организма, а также гены, необходимые для нормального формирования сперматозоидов. Мутации в гене SRY могут привести к формированию женского организма с генотипом XY (синдром Свайера). Y-хромосома человека состоит из более чем 62 миллионов пар нуклеотидов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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