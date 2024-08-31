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Новая молекула в организме: что такое гликоРНК и как она влияет на иммунную систему

Как гликоРНК могут повлиять на понимание аутоиммунных заболеваний
1:20
Наука

Ученые из Бостонской детской больницы сделали удивительное открытие, идентифицировав новый тип молекул, названный гликоРНК. Эти молекулы похожи на РНК, которые являются основой генов, но присоединены к молекулам N-гликанов. Это первый раз, когда такой тип молекул был обнаружен.

Как гликоРНК могут повлиять на понимание аутоиммунных заболеваний
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

В 2021 году ученые выяснили, что нуклеиновые кислоты, обычно находящиеся внутри клеток, могут быть обнаружены и снаружи, рядом с гликанами — полисахаридами, которые ранее связывались только с белками и жирами. Это открытие опровергло прежние представления о том, что РНК можно найти только внутри клеток.

Теперь исследователи доказали, что РНК действительно может образовывать химические связи с N-гликанами. Для этого они использовали методику "маркировки гликорнами" и применили чувствительный метод масс-спектрометрии для анализа изменений в РНК.

Эти гликоРНК, как их называют, могут играть важную роль в функционировании иммунной системы, включая взаимодействие с иммунными рецепторами. Это открытие открывает новые перспективы для изучения аутоиммунных заболеваний и понимания того, как клетки общаются друг с другом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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