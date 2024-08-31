Новая молекула в организме: что такое гликоРНК и как она влияет на иммунную систему

Ученые из Бостонской детской больницы сделали удивительное открытие, идентифицировав новый тип молекул, названный гликоРНК. Эти молекулы похожи на РНК, которые являются основой генов, но присоединены к молекулам N-гликанов. Это первый раз, когда такой тип молекул был обнаружен.
В 2021 году ученые выяснили, что нуклеиновые кислоты, обычно находящиеся внутри клеток, могут быть обнаружены и снаружи, рядом с гликанами — полисахаридами, которые ранее связывались только с белками и жирами. Это открытие опровергло прежние представления о том, что РНК можно найти только внутри клеток.
Теперь исследователи доказали, что РНК действительно может образовывать химические связи с N-гликанами. Для этого они использовали методику "маркировки гликорнами" и применили чувствительный метод масс-спектрометрии для анализа изменений в РНК.
Эти гликоРНК, как их называют, могут играть важную роль в функционировании иммунной системы, включая взаимодействие с иммунными рецепторами. Это открытие открывает новые перспективы для изучения аутоиммунных заболеваний и понимания того, как клетки общаются друг с другом.
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