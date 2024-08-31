Врач рассказал, какого вида рака нельзя избежать

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Глиобластома — опухоль мозга, которую невозможно предотвратить
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Наука

Глиобластома — злокачественная опухоль мозга, которая может возникнуть у любого человека, независимо от генетики и образа жизни. Об этом рассказал нейрохирург Видновской клинической больницы Минздрава МО Сергей Шипилин в интервью NEWS. ru.

Глиобластома — опухоль мозга, которую невозможно предотвратить
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Глиобластому невозможно предотвратить, поскольку до сих пор не выявлены точные факторы риска, включая наследственность. Опухоль может развиться в любом возрасте и у любого человека.

При подозрении на опухоль мозга рекомендуется проведение компьютерной томографии (КТ) головного мозга с введением контрастного вещества. Однако, по словам специалиста, не стоит делать КТ без наличия симптомов или показаний к исследованию.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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