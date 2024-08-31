Энергия Земли: как вулканы помогают производить электричество

Вулканическое тепло для электроэнергии: преимущества и риски

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Доцент кафедры геологии Университета Ричмонда, Дэвид Китчен, поделился с изданием The Conversation, что ряд стран, включая США, уже используют вулканическое тепло для производства электроэнергии. Однако этот метод имеет и свои риски.

Фото: flickr.com by U.S. Geological Survey, PDM

Тепло, вырабатываемое в недрах Земли, является естественным источником геотермальной энергии. Обычно эти процессы происходят на значительной глубине, но в вулканически активных регионах тепло подбирается ближе к поверхности, где плавит горные породы и образует магму.

Инженеры ищут такие области, чтобы пробурить глубокие скважины до прогретых пород и воды. Пар, образующийся в этих скважинах, выводится на поверхность и направляется на электростанцию для производства энергии.

После использования пар конденсируют обратно в горячую воду, что делает геотермальную энергию возобновляемым ресурсом. Экологические преимущества таких электростанций включают меньшее количество отходов и сокращение выбросов парниковых газов.

Однако есть и недостатки. Основной риск связан с близостью таких станций к вулканам, что может быть потенциально опасно. Поэтому крупные города редко располагаются в таких местах.

Еще одна проблема — высокая стоимость строительства подобных объектов. Кроме того, глубокое бурение может провоцировать слабые землетрясения, что также представляет собой риск.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее. Возвышенность, сложенная эффузивными горными породами. Вулканы возникают на земной коре и других планетах, где магма выходит на поверхность, выделяя различные продукты вулканизма, которые образуют холмы и горы.