Гиперядро антивещества: новое открытие, приближающее нас к пониманию Вселенной

Брукхейвенская лаборатория: новое открытие гиперядра антивещества

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Брукхейвенской национальной лаборатории в США сделали значительное открытие, обнаружив гиперядро антивещества, состоящее из антипротона и двух антинейтронов. Это наблюдение было зафиксировано в ходе эксперимента STAR на релятивистском коллайдере тяжелых ионов, где высокоэнергетические ядерные столкновения создали условия, аналогичные тем, что существовали в первые мгновения после Большого взрыва.

Фото: NASA by W.M. Keck Observatory/Adam Makarenko, PDM

В результате эксперимента было зарегистрировано 15,6 кандидатов на гиперядро антивещества, при этом фоновые шумы составили 6,4. Времена жизни этих антигиперядров были измерены и сопоставлены со временем жизни аналогичных гиперядров, что дает возможность проверить симметрию между материей и антивеществом.

Кроме того, исследователи изучили коэффициенты выхода продукции между (анти)гиперядрами и (анти)ядрами. Эти данные могут помочь лучше понять механизмы образования гиперядер и, возможно, пролить свет на вопрос асимметрии между материей и антивеществом во Вселенной.