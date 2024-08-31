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До 95% воды на экзопланетах может быть заперто в их ядрах

Ученые пересматривают обитаемость экзопланет: вода может быть глубоко внутри
1:38
Наука

Исследования, проведенные в ETH Zurich (Швейцария), показали, что до 95% воды на экзопланетах может быть навсегда заперто глубоко внутри их железных ядер. Этот неожиданный вывод заставляет ученых пересмотреть представления о водных мирах и их потенциальной пригодности для жизни.

Ученые пересматривают обитаемость экзопланет: вода может быть глубоко внутри
Фото: Freepik by freepik, PDM

"На планетах гораздо больше воды, чем предполагалось ранее", — сообщает портал Space.

Когда планеты только формируются, они подвергаются интенсивным ударам и нагреваются до такой степени, что их поверхность превращается в океан расплавленной породы. Со временем эта магма остывает, формируя твердую кору и богатую силикатами мантию, под которой скрывается железное ядро. Вода, находящаяся в этой раскаленной магме, может погружаться вместе с железными каплями в ядро планеты, где она остается запертой навсегда.

Этот процесс характерен для планет, подобных Земле, но многие из обнаруженных экзопланет значительно крупнее нашей. Эти суперземли, с массой до 10 раз больше земной, могут испытывать ещё более экстремальные внутренние условия, что заставляет ученых задуматься: смогут ли такие миры удерживать воду в своих ядрах?

Если эти планеты действительно заперли воду в своих недрах, это открывает новые возможности для их обитаемости. Вода, находящаяся глубоко внутри планеты, может создавать стабильные условия для поддержания жизни на её поверхности, делая такие миры более пригодными для существования жизни, чем считалось ранее.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы. Долгое время задача обнаружения планет возле других звёзд оставалась неразрешённой, так как планеты чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звёздами, а сами звёзды находятся далеко от Солнца (ближайшая — на расстоянии 4,24 световых года). Первые экзопланеты были обнаружены в конце 1980-х годов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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