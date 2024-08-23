Изобретён композит для строительства с функцией индикации состояния здания

В России создан индикатор деформации на основе люминофоров для зданий и конструкций

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН изобрели композитный материал для строительства с функцией индикации деформации, сообщила "Наука в Сибири" в четверг.

Фото: Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН by Татьяна Брусенцева, CC BY 4.0

Основа разработки — диспергированные ультразвуком в эпоксидной смоле частицы люминофора. Таким способом получается прочный и устойчивый к перепадам температур материал с неплохим бонусом в виде диагностики состояния конструкции.

На месте деформации или трещин на поверхности стен, на мостах, балках или в местах сварки трубопроводов он будет светиться. Для дистанционного контроля можно подводить к нему оптоволокно, и тогда здание перед обрушением или труба перед прорывом будут подавать сигнал бедствия.

Сейчас разработчики проводят эксперименты для точной оценки зависимости интенсивности свечения от приложенного напряжения. В планах у них — написание программы для автоматического мониторинга состояния конструкций с использованием инновационного композита в качестве датчика деформаций.

Уточнения

Люминофо́р (от лат. lumen — свет и др.-греч. φορός — несущий) — вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение (люминесцировать).

Эпоксидная смола — олигомеры, содержащие эпоксидные группы и способные под действием отвердителей (полиаминов и др.) образовывать сшитые полимеры. Эпоксидные смолы стойки к действию галогенов, некоторых кислот (к сильным кислотам, особенно к кислотам-окислителям, имеют слабую устойчивость), щелочей, обладают высокой адгезией к металлам. Эпоксидная смола в зависимости от марки и производителя выглядит как прозрачная жидкость жёлто-оранжевого цвета, напоминающая мёд, или как коричневая твёрдая масса, напоминающая гудрон.