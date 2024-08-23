Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт: инвестиции в валюту слишком рискованны
Исследование: осенью выгоднее всего отдохнуть на черноморских курортах
Интервальное питание — это не голодание, признала диетолог Дарья Русакова
Украину ждёт суровый ответ на вторжение ВСУ в Курскую область. Путин принял решение
На отца Филиппа Киркорова завели дело за неуплату штрафа
Агроном объяснил, как лучше подготовить землю перед зимним периодом
У воспитательницы детсада конфисковали брендовые сумки в аэропорту Екатеринбурга
Краснодарский край стал главным направлением для оздоровительного отдыха в России
Агроном рассказала о эффективных способах сохранить овощи зимой

Изобретён композит для строительства с функцией индикации состояния здания

В России создан индикатор деформации на основе люминофоров для зданий и конструкций
1:08
Наука

Учёные из Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН изобрели композитный материал для строительства с функцией индикации деформации, сообщила "Наука в Сибири" в четверг.

В России создан индикатор деформации на основе люминофоров для зданий и конструкций
Фото: Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН by Татьяна Брусенцева, CC BY 4.0

Основа разработки — диспергированные ультразвуком в эпоксидной смоле частицы люминофора. Таким способом получается прочный и устойчивый к перепадам температур материал с неплохим бонусом в виде диагностики состояния конструкции.

На месте деформации или трещин на поверхности стен, на мостах, балках или в местах сварки трубопроводов он будет светиться. Для дистанционного контроля можно подводить к нему оптоволокно, и тогда здание перед обрушением или труба перед прорывом будут подавать сигнал бедствия.

Сейчас разработчики проводят эксперименты для точной оценки зависимости интенсивности свечения от приложенного напряжения. В планах у них — написание программы для автоматического мониторинга состояния конструкций с использованием инновационного композита в качестве датчика деформаций.

Уточнения

Люминофо́р (от лат. lumen — свет и др.-греч. φορός — несущий) — вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение (люминесцировать).

Эпоксидная смола — олигомеры, содержащие эпоксидные группы и способные под действием отвердителей (полиаминов и др.) образовывать сшитые полимеры. Эпоксидные смолы стойки к действию галогенов, некоторых кислот (к сильным кислотам, особенно к кислотам-окислителям, имеют слабую устойчивость), щелочей, обладают высокой адгезией к металлам. Эпоксидная смола в зависимости от марки и производителя выглядит как прозрачная жидкость жёлто-оранжевого цвета, напоминающая мёд, или как коричневая твёрдая масса, напоминающая гудрон.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Финляндия продолжает наглеть: VR Group украла поезда у России

Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки, что привело к убыткам на сумму 552 миллиона рублей.

Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro
Готовим смородину к зиме: обязательная процедура, которую многие пропускают
Защита смородины от вредителей и болезней: как подготовить куст к зиме
Рубленые куриные котлетки: очень вкусны и в горячем виде, и в холодном — на сэндвичах
Какие тренировки подходят после 50 лет: 4 лучших варианта
Польша передала право умереть первой Германии. Молдавию даже не спросят Любовь Степушова США разрешили ВСУ использовать американское оружие в Курской области Дмитрий Плотников Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Заливной пирог с вишней: с его приготовлением справятся даже небольшие специалисты по выпечке
В Сочи хотят уничтожить туристический бизнес
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам
Последние материалы
У воспитательницы детсада конфисковали брендовые сумки в аэропорту Екатеринбурга
Краснодарский край стал главным направлением для оздоровительного отдыха в России
Агроном рассказала о эффективных способах сохранить овощи зимой
Трамп анонсировал запуск собственной криптовалютной платформы
Эксперт рассказала о пользе лисичек и белых грибов
При отравлении арбузом или дыней нужно больше пить — гастроэнтеролог
В России создан индикатор деформации на основе люминофоров для зданий и конструкций
Эксперт рассказала, что повысить фертильность можно с помощью спорта
Volkswagen Caddy 2025 с гибридной установкой представлен в двух вариантах кузова
Эти морские организмы научились не стареть: революционное открытие учёных из Норвегии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.