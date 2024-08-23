Стало известно, где прячут ключи от люка космического корабля

РКК "Энергия" показала ключи от космического корабля "Союз МС-26"

0:40 Your browser does not support the audio element. Наука

РКК "Энергия" показала ключи от люка спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-26", который сейчас готовится к полёту на Байконуре.

Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

Три запасных ключа закреплены на днище капсулы рядом с двигателями мягкой посадки таким образом, чтобы не потеряться при приземлении и их легко было найти наощупь.

Спасатели прибывают к месту посадки космонавтов со своими ключами, но — на всякий случай, объясняется в сообщении госкорпорации.

Старт "Союза МС-26" с участниками 72-й экспедиции на МКС запланирован на 11 сентября.

Посадка космического корабля