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Этот паук с оранжевой спиной — настоящий шедевр природы, но его будущее под угрозой

В Аризоне найденный новый вид паука с оранжевой спиной стал сенсацией
2:06
Наука » Экология » Природа

Недавно в США был обнаружен новый вид пауков-птицеедов, который выделяется не только своим ярким окрасом, но и дружелюбным характером. Хотя новые виды животных открываются регулярно, некоторые из них сразу же оказываются под угрозой исчезновения.

В Аризоне найденный новый вид паука с оранжевой спиной стал сенсацией
Фото: flickr.com by Thomas Shahan, CC BY 2.0

Этот уникальный вид был найден в горах Чирикауа на юго-востоке Аризоны, которые являются частью "Мадреанского архипелага" — группы лесистых регионов, разделенных засушливыми лугами и пустынями на значительно более низких высотах. Такое разнообразие среды обитания на сравнительно небольшой территории способствовало появлению уникальных видов, которые встречаются только здесь.

Новый вид получил название Aphonopelma jacobii в честь Майкла А. Якоби, который обнаружил первые экземпляры. Это 30-й вид тарантулов, зарегистрированный в США. Он принадлежит к роду Aphonopelma, который включает в себя разнообразные виды пауков-птицеедов с черным телом и тонкими волосками. A. jacobii отличается полностью черным окрасом, за исключением ярко-оранжевых волосков на спине.

Паука впервые заметили в 2018 году в высокогорном смешанном хвойном лесу и сначала отнесли его к виду A. chiricahua. Однако генетическое исследование показало, что A. jacobii отличается от A. chiricahua. Повторные исследования подтвердили, что перед учёными новый вид.

К сожалению, только что открытый вид может быть под угрозой исчезновения. Исследователи обеспокоены тем, что изменение климата может привести к утрате лесов в Мадреанском архипелаге из-за повышения температуры и снижения уровня осадков. Кроме того, существует опасение, что редкие и ярко окрашенные пауки могут стать объектом торговли экзотическими домашними животными, отметил доктор Брент Хендрикссон из колледжа Миллсапс.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд). Представители отряда распространены повсеместно.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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