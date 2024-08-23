Новая угроза из космоса: обломки астероида на пути к Земле и Марсу

26 сентября 2022 года NASA успешно провела миссию DART, столкнув свой аппарат с астероидом Диморфосом, демонстрируя стратегию защиты Земли от потенциально опасных небесных тел. Однако, несмотря на успешность эксперимента, остаются вопросы о возможных последствиях: создаваемые обломки могут достигнуть Земли и других планет.
В 2026 году миссия Европейского космического агентства "Гера" прибудет к астероиду для детального исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть возможность повторного использования этого метода защиты.
Исследователи из нескольких ведущих институтов под руководством доктора Элоя Пенья-Асенсио провели симуляции, изучая траектории обломков, образовавшихся после столкновения. Результаты показали, что некоторые частицы могут достичь Земли и Марса в течение следующего десятилетия. Однако они, вероятно, будут слишком малы, чтобы вызвать видимые метеорные потоки.
Эти данные предоставляют важную информацию для будущих наблюдений и анализа, что позволит лучше понять последствия столкновения и его воздействие на планетарную оборону. В то же время они подчеркивают уникальность миссии DART как контролируемого эксперимента, который даёт редкую возможность изучить эволюцию выбросов после удара и проверить модели планетарной защиты.
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NASA — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США. Осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики.
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