Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
19-летняя Виктория Ищиулова из Оренбургской области прилетела в Париж для участия в Паралимпиаде
Эти продукты могут убить вашу кошку: никогда их не давайте
Дерматолог назвала болезни, о которых говорит состояние кожи на локтях
Крупнейшие банки провели новый раунд повышения ставок по вкладам
Советы дерматолога по уходу за кожей с розацеа: от очищения до защиты
Росавиация ответила на слухи о дефиците авиакеросина
Когда нужно менять лобовое стекло: рекомендации эксперта
Зачем запивать кофе водой: главные причины и рекомендации
Обеспечение безопасности данных на смарт-часах: советы по защите

Новая угроза из космоса: обломки астероида на пути к Земле и Марсу

Обломки астероида Диморфос могут достичь Земли в течение десятилетия
1:29
Наука

26 сентября 2022 года NASA успешно провела миссию DART, столкнув свой аппарат с астероидом Диморфосом, демонстрируя стратегию защиты Земли от потенциально опасных небесных тел. Однако, несмотря на успешность эксперимента, остаются вопросы о возможных последствиях: создаваемые обломки могут достигнуть Земли и других планет.

Обломки астероида Диморфос могут достичь Земли в течение десятилетия
Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

В 2026 году миссия Европейского космического агентства "Гера" прибудет к астероиду для детального исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть возможность повторного использования этого метода защиты.

Исследователи из нескольких ведущих институтов под руководством доктора Элоя Пенья-Асенсио провели симуляции, изучая траектории обломков, образовавшихся после столкновения. Результаты показали, что некоторые частицы могут достичь Земли и Марса в течение следующего десятилетия. Однако они, вероятно, будут слишком малы, чтобы вызвать видимые метеорные потоки.

Эти данные предоставляют важную информацию для будущих наблюдений и анализа, что позволит лучше понять последствия столкновения и его воздействие на планетарную оборону. В то же время они подчеркивают уникальность миссии DART как контролируемого эксперимента, который даёт редкую возможность изучить эволюцию выбросов после удара и проверить модели планетарной защиты.

Уточнения

Астеро́ид — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

NASA — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США. Осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Защита смородины от вредителей и болезней: как подготовить куст к зиме

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур на наших дачных участках. Ее ценят за вкусные, полезные плоды, а также неприхотливость к условиям выращивания. Однако, чтобы весной куст порадовал обильным урожаем, важно правильно его подготовить к зимовке.

Готовим смородину к зиме: обязательная процедура, которую многие пропускают
Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro
Финляндия продолжает наглеть: VR Group украла поезда у России
Рубленые куриные котлетки: очень вкусны и в горячем виде, и в холодном — на сэндвичах
Какие тренировки подходят после 50 лет: 4 лучших варианта
США разрешили ВСУ использовать американское оружие в Курской области Дмитрий Плотников Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин В отношении стран НАТО Россия будет наращивать гибридную войну Любовь Степушова
Заливной пирог с вишней: с его приготовлением справятся даже небольшие специалисты по выпечке
В Сочи хотят уничтожить туристический бизнес
США и Китай узнали о плане Киева "устроить ад 24 августа" и ответе РФ
США и Китай узнали о плане Киева "устроить ад 24 августа" и ответе РФ
Последние материалы
Дерматолог назвала болезни, о которых говорит состояние кожи на локтях
Крупнейшие банки провели новый раунд повышения ставок по вкладам
Советы дерматолога по уходу за кожей с розацеа: от очищения до защиты
Росавиация ответила на слухи о дефиците авиакеросина
Когда нужно менять лобовое стекло: рекомендации эксперта
Зачем запивать кофе водой: главные причины и рекомендации
Обеспечение безопасности данных на смарт-часах: советы по защите
Архитектор Михаил Хазанов одобрил окна в ванной
Саратовские паралимпийцы отправляются во Францию за новыми победами
Красота для вашего сада: все тонкости выращивания азалии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.