Антибиотики и аллергия: неочевидная связь, которая может стоить здоровья

Обнаружена опасность раннего использования антибиотиков

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI), показало, что использование антибиотиков у новорожденных может привести к развитию аллергических реакций и астмы в будущем.

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Ученые обнаружили, что разрушение полезных бактерий в кишечнике из-за антибиотиков приводит к снижению уровня бутирата, что, в свою очередь, стимулирует рост иммунных клеток ILC2. Эти клетки провоцируют активную выработку антител, что увеличивает риск аллергии. В эксперименте на мышах было выявлено, что добавление бутирата в рацион в критический период развития может значительно снизить вероятность развития аллергических заболеваний в будущем. Для людей этот период, вероятно, составляет несколько месяцев после рождения.

В свете этих данных ученые предполагают, что использование пищевых добавок с бутиратом или разработка препаратов, регулирующих активность клеток ILC2, может стать новым подходом к профилактике аллергии.

Важно подчеркнуть, что данное исследование акцентирует внимание на необходимости осмотрительного использования антибиотиков у новорожденных, учитывая их потенциальные долгосрочные последствия для иммунной системы ребенка.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Антибио́тики — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций. Антибиотики могут убивать микроорганизмы или останавливать их размножение, позволяя естественным защитным механизмам их устранять.