В России изобрели устройство, ослепляющее дроны лазерной завесой

В России разработали автономную лазерную защиту от БПЛА

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Студентка Политехнического колледжа Новгородского государственного университета Варвара Андреева разработала уникальное устройство, способное создавать сплошную лазерную завесу на расстоянии 100 метров, сообщает EADaiily.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft, CC BY-SA 4.0

Это устройство призвано стать эффективным средством защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и барражирующих боеприпасов.

Андреева отметила, что в настоящее время не существует мобильных оптических систем противодействия дронам, которые могли бы обеспечить защиту бронемашин, временно ослепляя камеры противника. В отличие от дорогих зенитных ракет и электронных систем, данная лазерная установка является полностью автономной и экономичной.

Устройство сканирует пространство в режиме ожидания и автоматически активируется при пересечении зоны контроля БПЛА, ослепляя или полностью выводя его из строя. Оно также эффективно против оптических прицелов и может быть использовано как на индивидуальной основе, так и в составе мобильных или летающих платформ.

Уточнения

Ла́зер — это устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

Барражи́рующий боевой припа́с — тип беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с боевой частью, которые способны длительное время в режиме ожидания (барражи́рования) находиться в воздухе в районе цели и атаковать её после получения соответствующей команды от оператора или выполнять боевые задачи, предусматриваемые заложенным алгоритмом.