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В России изобрели устройство, ослепляющее дроны лазерной завесой

В России разработали автономную лазерную защиту от БПЛА
1:06
Наука

Студентка Политехнического колледжа Новгородского государственного университета Варвара Андреева разработала уникальное устройство, способное создавать сплошную лазерную завесу на расстоянии 100 метров, сообщает EADaiily.

В России разработали автономную лазерную защиту от БПЛА
Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft, CC BY-SA 4.0

Это устройство призвано стать эффективным средством защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и барражирующих боеприпасов.

Андреева отметила, что в настоящее время не существует мобильных оптических систем противодействия дронам, которые могли бы обеспечить защиту бронемашин, временно ослепляя камеры противника. В отличие от дорогих зенитных ракет и электронных систем, данная лазерная установка является полностью автономной и экономичной.

Устройство сканирует пространство в режиме ожидания и автоматически активируется при пересечении зоны контроля БПЛА, ослепляя или полностью выводя его из строя. Оно также эффективно против оптических прицелов и может быть использовано как на индивидуальной основе, так и в составе мобильных или летающих платформ.

Уточнения

Ла́зер — это устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

Барражи́рующий боевой припа́с — тип беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с боевой частью, которые способны длительное время в режиме ожидания (барражи́рования) находиться в воздухе в районе цели и атаковать её после получения соответствующей команды от оператора или выполнять боевые задачи, предусматриваемые заложенным алгоритмом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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