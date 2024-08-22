Хакеры или Роскомнадзор: что стало причиной масштабного сбоя мессенджеров?

Недавно многие пользователи столкнулись с перебоями в работе популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*, что вызвало волну жалоб по всей России. Эксперт в области коммуникаций Анастасия Бастрыкина из PGR Agency рассказала о возможных причинах произошедшего сбоя и о рисках его повторения в будущем.
Среди вероятных причин были названы хакерская атака и действия Роскомнадзора по замедлению YouTube. Бастрыкина подчеркнула, что если сбой был вызван хакерской атакой, то вероятность её повторения остается высокой. В таких случаях важно не только предотвратить атаку, но и иметь надежную защиту, чтобы минимизировать её последствия. В случае, если причиной замедления мессенджеров стали действия Роскомнадзора, направленные на ограничение работы YouTube, подобные сбои могут стать регулярными. Она отметила, что технические решения на государственном уровне должны приниматься с учетом интересов миллионов пользователей, чтобы избежать создания дополнительных неудобств, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Таким образом, независимо от причины сбоя, пользователи могут ожидать дальнейших проблем с работой мессенджеров, если не будут приняты меры для устранения основных факторов риска.
*принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной
Telegram — кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов.
YouTube — американский видеохостинг, основаннный в 2005 году. С октября 2006 года принадлежит компании Google.
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