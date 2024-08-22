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Хакеры или Роскомнадзор: что стало причиной масштабного сбоя мессенджеров?

Эксперт назвала возможные причины сбоев в работе Telegram и WhatsApp*
1:28
Наука

Недавно многие пользователи столкнулись с перебоями в работе популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*, что вызвало волну жалоб по всей России. Эксперт в области коммуникаций Анастасия Бастрыкина из PGR Agency рассказала о возможных причинах произошедшего сбоя и о рисках его повторения в будущем.

Эксперт назвала возможные причины сбоев в работе Telegram и WhatsApp*
Фото: commons.wikimedia. org by lises Hernandez Pino, CC BY 2.0

Среди вероятных причин были названы хакерская атака и действия Роскомнадзора по замедлению YouTube. Бастрыкина подчеркнула, что если сбой был вызван хакерской атакой, то вероятность её повторения остается высокой. В таких случаях важно не только предотвратить атаку, но и иметь надежную защиту, чтобы минимизировать её последствия. В случае, если причиной замедления мессенджеров стали действия Роскомнадзора, направленные на ограничение работы YouTube, подобные сбои могут стать регулярными. Она отметила, что технические решения на государственном уровне должны приниматься с учетом интересов миллионов пользователей, чтобы избежать создания дополнительных неудобств, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Таким образом, независимо от причины сбоя, пользователи могут ожидать дальнейших проблем с работой мессенджеров, если не будут приняты меры для устранения основных факторов риска.

*принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной

Уточнения

Telegram — кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов.

YouTube — американский видеохостинг, основаннный в 2005 году. С октября 2006 года принадлежит компании Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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