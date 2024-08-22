Жители Тюмени смогут увидеть редчайшую комету: такое бывает раз в 30 тысяч лет

В октябре в Тюменской области можно будет наблюдать редкую комету

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Жители Тюменской области получат уникальную возможность наблюдать редкое природное явление — комету "Цзыцзиньшань — АТЛАС", которая пролетает мимо Земли раз в 30 тысяч лет.

Фото: Wikimedia Commons by Nielander, CC0

Астроном Виталий Угренинов сообщил, что комета будет видна в середине октября, с 12 по 15 число, после заката на западе. Яркость небесного тела начнет уменьшаться по мере его удаления от Солнца, достигая максимума примерно 15 октября, когда она будет яркостью около 5 звездной величины, сообщает Megatyumen.ru.

Для наблюдения за кометой потребуется хотя бы бинокль, поскольку она относится к долгопериодическим кометам, и следующая возможность увидеть её будет только через 30 тысяч лет.

Уточнения

Коме́та — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.

Со́лнце — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.