Оценены последствия физического отключения России от интернета

Эксперт подтвердил техническую возможность отключения России от интернета

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Роскомнадзор связал масштабные сбои в работе Telegram, WhatsApp и других ресурсов 21 августа с DDoS-атакой на операторов связи. Многие пользователи усомнились в таком объяснении. Они предположили, что ведомство тестировало физическое отключение от интернета его российского сегмента.

Фото: EJE Fisco Srl is licensed under public domain

О том, возможно ли это технически, Pravda.Ru узнала у владельца интернет-компании LiveInternet Германа Клименко.

Основные каналы связи, идущие из-за границы, имеют физические стыки, которые можно разомкнуть, подтвердил он. "Останется какой-то объём спутникового трафика, внешний то есть, но он будет мизерным практически. В принципе, его можно тоже отключать. Но в целом физическое отключение возможно, останемся в своём собственном сегменте интернета со своими продуктами и со своими разработчиками", — объяснил собеседник издания.

"То есть они перестанут наш интернет воровать — в рекламных историях, в любых. А мы лишимся сервисов, которые зарубежные", — предрёк он.

"Те, кто перевёз сюда все свои данные, перевёз свою структуру программного обеспечения, у всех всё нормально. У тех, кто пользуется зарубежным трафиком, зарубежными сервисами, будут проблемы — у них не будет Google-почты, не будет массы разных сервисов, которые сейчас, хотя бы бесплатно, у нас работают", — заключил Клименко.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов оценил риск отключения Рунета в рамках новых американских санкций с 12 сентября.