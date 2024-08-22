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Взиманию Apple денег за обычно бесплатные сервисы найдено объяснение

Эксперт Горбаченко объяснил намерение сделать платной Apple Intelligence
1:23
Наука » Технологии

Apple может сделать платной нейросеть Apple Intelligence в своих устройствах, сообщают инсайдеры разного пошиба. По их данным, службу ИИ включат в подписку Apple One, в которую уже входят различные сервисы, включая Apple Music, после чего она подорожает на 20 долларов.

Эксперт Горбаченко объяснил намерение сделать платной Apple Intelligence
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/844387 is licensed under CC0

Apple известна своей алчностью, прокомментировал директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета киберспорта и игровой индустрии Университета "Синергия", экс-президент федераций компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко. Корпорацию даже в мультфильмах за это высеивали, напомнил он в разговоре с ИА RuNews24.ru.

"Но хотя цены на "яблочную" продукцию запредельные, они чётко вписаны в рынок. Поскольку всё, что производится Apple, всё равно покупается", — признал собеседник издания.

"Другое дело, что интеграция искусственного интеллекта в телефон требует на начальном этапе значительных инвестиций в создание специальной поддерживающей инфраструктуры для обеспечения высокого качества этого сервиса. Речь про суперсервера, которые будут обслуживать всех пользователей Apple. И тут высокие цены на платные сервисы могут быть вполне экономически оправданы", — заключил он.

Уточнения

Apple Intelligence — платформа искусственного интеллекта, разработанная компанией Apple Inc. Технология, основанная на сочетании обработки данных на устройстве и на сервере, была анонсирована 10 июня 2024 года на конференции WWDC 2024 в качестве функции операционных систем iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia, которые были анонсированы вместе с Apple Intelligence. Apple Intelligence включает в себя интеграцию с ChatGPT и будет бесплатной для всех пользователей с поддерживаемыми устройствами. Запуск бета-версии для разработчиков запланирован на конец 2024 года.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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