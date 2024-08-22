Искусственный интеллект научился играть в шахматы на уровне перворазрядника ЭЛО

Учёные кафедры алгоритмических языков ВМК МГУ написали новую шахматную программу на основе нейросетевых алгоритмов. Разработка представлена на Всероссийской конференции "Ломоносовские чтения-2024", сообщила в среду пресс-служба МГУ.
Особенность новинки в том, что она может оценить игру соперника и дать подсказки.
"В случае выполнения неудачного хода пользователь может в отдельном окне увидеть последовательность ходов — вариант игры, предлагаемый программой для текущей позиции", — объясняет магистрант ВМК МГУ Владимир Оганесян.
"Наш подход позволяет использовать программу как игрока-помощника при обучении или подготовке к турнирам", — добавила доцент кафедры алгоритмических языков ВМК МГУ Юлия Корухова.
Для поиска и выбора ходов используются такие алгоритмы, как Alpha-Beta процедура, перебор с нулевым окном, Principal Variation Search, хэш-таблицы с Zobrist-ключами и методы сортировки перемещений.
Разработку протестировали в турнире с различными шахматными программами и определили её уровень в 1800–2000 пунктов рейтинга ЭЛО (международная рейтинговая система, используемая для оценки уровня мастерства шахматистов), что соответствует первому шахматному разряду по рейтингу международной шахматной федерации ФИДЕ.
Шахматный движок (англ. Chess engine) — компьютерная программа, предназначенная для просчитывания вариантов шахматных ходов.
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