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Искусственный интеллект научился играть в шахматы на уровне перворазрядника ЭЛО

В МГУ разработан шахматный тренажёр на базе искусственного интеллекта
1:30
Наука

Учёные кафедры алгоритмических языков ВМК МГУ написали новую шахматную программу на основе нейросетевых алгоритмов. Разработка представлена на Всероссийской конференции "Ломоносовские чтения-2024", сообщила в среду пресс-служба МГУ.

В МГУ разработан шахматный тренажёр на базе искусственного интеллекта
Фото: commons.wikimedia.org by Bubba73 (talk), Jud McCranie, CC BY-SA 3.0

Особенность новинки в том, что она может оценить игру соперника и дать подсказки.

"В случае выполнения неудачного хода пользователь может в отдельном окне увидеть последовательность ходов — вариант игры, предлагаемый программой для текущей позиции", — объясняет магистрант ВМК МГУ Владимир Оганесян.

"Наш подход позволяет использовать программу как игрока-помощника при обучении или подготовке к турнирам", — добавила доцент кафедры алгоритмических языков ВМК МГУ Юлия Корухова.

Для поиска и выбора ходов используются такие алгоритмы, как Alpha-Beta процедура, перебор с нулевым окном, Principal Variation Search, хэш-таблицы с Zobrist-ключами и методы сортировки перемещений.

Разработку протестировали в турнире с различными шахматными программами и определили её уровень в 1800–2000 пунктов рейтинга ЭЛО (международная рейтинговая система, используемая для оценки уровня мастерства шахматистов), что соответствует первому шахматному разряду по рейтингу международной шахматной федерации ФИДЕ.

Уточнения

Шахматный движок (англ. Chess engine) — компьютерная программа, предназначенная для просчитывания вариантов шахматных ходов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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